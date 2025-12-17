Igra u Beogradu, udata za Srbina, a najveća je ikada: "Tri olimpijska zlata, sedam Liga šampiona, nemam riječi"

Katrin Lunde je završila svoju reprezentativnu karijeru zlatom na Svjetskom prvenstvu, a njena saigračica Nora Merk je istakla da je otišla kao najveća ikada.

Izvor: Ulrich Hufnagel / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedavno je završeno Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene i Norvežanke su potvrdile dugogodišnju dominaciju. Sada su u finalu savladale Njemačku, a heroina finala bila je nevjerovatna golmanka Crvene zvezde Katrin Lunde.

Ona je sa 14 odbrana donijela novo zlato svojoj zemlji, uzela 21. medalju na velikim takmičenjima, a izabrana je u idealni tim prvenstva. Najviše je šuteva upućeno ka njenom golu (180), imala je najviše odbrana (86) i nestvaran procenat od 48 odsto odbrana.

Nakon takmičenja njena sunarodnjakinja i saigračica iz tima Nora Merk je istakla da Katrin Lunde nije samo najveća rukometašica svih vremena već i najveća sportistkinja.

"Ona je najbolja sportistkinja koja je ikada igrala ovaj sport. Tri olimpijska zlata, sedam titula u Ligi šampiona, a ni ne znam koliko zlata sa svjetskih prvenstava. Zaista sam bez riječi. Zaslužuje sve zasluge i svaku čast — ona je pravi MVP, pravo zlato. Nema dovoljno riječi. Neizmjerno sam zahvalan što sam imao priliku da budem uz nju toliko godina. Nevjerovatna osoba i nevjerovatna sportistkinja", rekla je Nora Merk.

Ko je još u idealnom timu?

Pored Lunde na poziciji golmana kao MVP prvenstva i najbolji strijelac tu je njena saigračica Heni Reistad. Najbolja mlada rukometašica bila je Njemica Viola Lehter, a lijevo krilo i lijevi bek dolaze iz Njemačke - Antje Del i Emili Fogel. Srednji bek je Brazilka Bruna de Paula, desni bek Dione Houšir, desno krilo Emil Hovden i pivotmenka je Sara Buktit iz Francuske.

Katrin Lunde je na početku sezone potpisala ugovor sa Crvenom zvezdom i to bi mogao da joj bude posljednji angažman, ali nije joj to jedina veza sa Srbijom. Ona je od 2012. godine udata za nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Srbije Nikolu Trajkovića. Sa njim ima ćerku Atinu.