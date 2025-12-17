Ovo je novi format Lige šampiona!

EHF je zvanično objavio novi format Lige šampiona.

EHF je konačno predstavio konačno rešenje za novi format Lige šampiona. Elitno rukometno takmičenje će od naredne sezone imati 24 kluba, a kako stvari stoje Srbija će i dalje biti jako daleko od toga da ima svog predstavnika.

Na sastanku u Roterdamu odlučeno je da će od sezone 2026/27 prvih deset liga po rangiranju EHF imati po jednog direktnog predstavnika u Ligi šampiona. Tu će biti Njemačka, Španija, Francuska, Poljska, Portugal, Norveška ali i zemlje iz regiona - Mađarska i Hrvatska.

Svaka od ovih federacija može da traži po još dva mjesta u Ligi šampiona, a na tih deset mjesta za najbolje lige ovako će biti dodato još osam mjesta. Još četiri mesta biće obezbijeđeno za nacionalne saveze koji su van tih deset najboljih. Tu spada i Srbija, ali je mnogo realnije da mjesto dobiju Slovenija, Makedonija, Švajcarska, Švedska, možda čak i Island, Ukrajina...

Na to dolaze još dva mjesta koja će po svom nahođenju dodijeliti EHF. Zanimljivost je što se tu otvara mogućnost ulaska u Ligu šampiona timova koji su geografski van Evrope.

"Preostala mjesta su predmet odluke EHF. Među mogućnostima je i dodjeljivanje mjesta pobjednicima Lige šampiona ili Lige Evrope. EHF takođe zadržava pravo da specijalnu pozivnicu dodijeli nekom timu van Evrope", navodi se u tekstu EHF.

Šta kažu iz EHF?

"Kvalitet evropskog klupskog rukometa je tako veliki da će Liga šampiona postati još konkurentnija i za navijače atraktivnija nego sada", rekao je predsjednik EHF Mihael Viderer.

Šta je realna slika nove Lige šampiona?

Najvjerovatnije da će Njemačka, Francuska, Poljska, Portugal, Danska, Mađarska i Španija dobiju po dva mesta. Mjesta za timove van prvih deset najboljih liga najvjerovatnije će dobiti Makedonija. Slovenija, Švajcarska i Švedska. Uz to imamo pobjednika Lige šampiona i Lige Evrope. Ostaju još mjesta za "vajld kard" i još jedno mjesto za one najbolje.

