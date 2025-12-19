Srušio se avion bivšeg Naskar vozača: Poginuo je sa članovima porodice

Greg Bifls poginuo je u padu aviona zajedno sa članovima porodice.

Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia

U padu aviona u Sjevernoj Karolini poginuo je bivši američki Naskar vozač Greg Bifl (55), zajedno sa svojim članovima porodice - suprugom, sinom i ćerkom.

Njegov bliski prijatelj Garet Mičel, poznat kao Klitus Mekfarlend sa svog popularnog Jutjub kanala, objavio je na Fejsbuku nakon vesti o nesreći da su se u avionu nalazili Bifl, njegova supruga Kristina i njihova deca, sin i ćerka.

"Nažalost, mogu da potvrdim da su Greg Bifls, njegova supruga Kristina, ćerka Ema i sin Rajder bili u tom avionu, jer su bili na putu da provedu popodne sa nama. Skrhani smo od bola i jako mi je žao što ovo dijelim"

Mali avion se srušio u četvrtak ujutru tokom pokušaja slijetanja na Regionalni aerodrom Stejtsvil u Sjevernoj Karolini. Podaci o registraciji aviona pokazuju da je avion bio u vlasništvu Grega Bifla, 55-godišnjeg bivšeg Naskar vozača koji je tokom svoje 20-godišnje karijere ostvario 19 pobjeda u "Cup Series" trkama.

"Sve službe su na terenu"

Iako još nisu saopštena imena, objava njegovog prijatelja razjasnila je da je poznati američki vozač bio u letjelici. U međuvremenu lokalna šerifova kancelarija okruga Ajredel potvrdila je da je bilo smrtnih slučajeva, ali nije precizirala broj žrtava niti njihov identitet.

Nesreća se dogodila oko 10.15 časova prije podne, saopštili su gradski i aerodromski zvaničnici na konferenciji za medije. Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) stigla je na mjesto nesreće oko podneva. "Sve službe su trenutno na terenu", rekao je gradski menadžer Ron Smit u razgovoru sa novinarima.

Avion je poletio sa aerodroma u Stejtsvilu, ali se ubrzo vratio radi pokušaja slijetanja.