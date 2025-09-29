logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Četvorostruki šampion F1 Maks Ferstapen upisao novu pobjedu – ovaj put u GT3 seriji

Četvorostruki šampion F1 Maks Ferstapen upisao novu pobjedu – ovaj put u GT3 seriji

Autor Haris Krhalić
0

Maks Ferstapen debitovao u GT3 seriji i odmah pobijedio na Nirburgringu za volanom Ferarija 296 GT3. Još jedno dokazivanje klase van Formule 1.

Maks Ferstapen debitovao u GT3 seriji i pobijedio Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen potvrdio je vozačku klasu neovisno o disciplini u kojoj nastupa. Četvorostruki svjetski prvak Formule 1 za vikend je odradio debi u GT3 seriji i odmah pobijedio na Nirburgringu. Trijumfirao je u NLS endurance prvenstvu za upravljačem Ferarija 296 GT3 i pokazao da se snalazi i izvan Formule 1.

Iako ima iskustva u virtuelnim endurance trkama, posljednjih mjeseci intenzivno je trenirao na stazi Nirburgring u Ferariju kao pripremu za nastup. Licencu za ovu trku dobio je prije dvije sedmice nakon uspješno odrađenog nastupa u Poršeu GT4.

U četverosatnoj subotnjoj trci vozio je za ekipu Emil Fraj s Krisom Lulhamom u Pro razredu. Automobil s brojem 31 startovao je treći, a Ferstapen je već u prvoj dionici preuzeo vođstvo. Brzim tempom stvorio je značajnu prednost prije predaje volana Lulhamu. U jednom trenutku njihova prednost iznosila je više od jedne minute.

Izvor: Shutterstock

Povratak obavezama u Formuli 1

Nakon posljednjeg zaustavljanja razlika se smanjila, ali je Lulham do cilja zadržao više od dvadeset sekundi prednosti. Zajedno su zaključili debi ubjedljivom pobjedom. Drugo mjesto osvojila je ekipa Haupt Rejsing Ford Mustanga u sastavu Denis Fecer, Jan Mardenboro i Fabio Šerer.

Treće mjesto pripalo je Vinsentu Kolbu i Franku Stipleru u još jednom automobilu Haupt Rejsinga s oznakom šest. Ferstapen je ranije najavio da mu je dugoročna želja nastupiti na trci 24 sata Nirburgringa. Ovaj uspjeh u NLS-u stigao je samo sedmicu nakon pobjede na Velikoj nagradi Azerbejdžana u Formuli 1. Slijedi povratak obavezama u F1 i nastup na Velikoj nagradi Singapura narednog vikenda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Automobilizam Maks Ferstapen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC