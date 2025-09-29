Četvorostruki šampion F1 Maks Ferstapen upisao novu pobjedu – ovaj put u GT3 seriji

Maks Ferstapen debitovao u GT3 seriji i odmah pobijedio na Nirburgringu za volanom Ferarija 296 GT3. Još jedno dokazivanje klase van Formule 1.

Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen potvrdio je vozačku klasu neovisno o disciplini u kojoj nastupa. Četvorostruki svjetski prvak Formule 1 za vikend je odradio debi u GT3 seriji i odmah pobijedio na Nirburgringu. Trijumfirao je u NLS endurance prvenstvu za upravljačem Ferarija 296 GT3 i pokazao da se snalazi i izvan Formule 1.

Iako ima iskustva u virtuelnim endurance trkama, posljednjih mjeseci intenzivno je trenirao na stazi Nirburgring u Ferariju kao pripremu za nastup. Licencu za ovu trku dobio je prije dvije sedmice nakon uspješno odrađenog nastupa u Poršeu GT4.

That was fun!!! Felt great to be back at the Nordschleife and to take the win together with Chris Until next time!pic.twitter.com/bKgOucHvUa — Max Verstappen (@Max33Verstappen)September 27, 2025

U četverosatnoj subotnjoj trci vozio je za ekipu Emil Fraj s Krisom Lulhamom u Pro razredu. Automobil s brojem 31 startovao je treći, a Ferstapen je već u prvoj dionici preuzeo vođstvo. Brzim tempom stvorio je značajnu prednost prije predaje volana Lulhamu. U jednom trenutku njihova prednost iznosila je više od jedne minute.

Izvor: Shutterstock

Povratak obavezama u Formuli 1

Nakon posljednjeg zaustavljanja razlika se smanjila, ali je Lulham do cilja zadržao više od dvadeset sekundi prednosti. Zajedno su zaključili debi ubjedljivom pobjedom. Drugo mjesto osvojila je ekipa Haupt Rejsing Ford Mustanga u sastavu Denis Fecer, Jan Mardenboro i Fabio Šerer.

Treće mjesto pripalo je Vinsentu Kolbu i Franku Stipleru u još jednom automobilu Haupt Rejsinga s oznakom šest. Ferstapen je ranije najavio da mu je dugoročna želja nastupiti na trci 24 sata Nirburgringa. Ovaj uspjeh u NLS-u stigao je samo sedmicu nakon pobjede na Velikoj nagradi Azerbejdžana u Formuli 1. Slijedi povratak obavezama u F1 i nastup na Velikoj nagradi Singapura narednog vikenda.