logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin briljirao na Grobniku: Bojan Miljković osvojio drugo mjesto u Hrvatskoj

Banjalučanin briljirao na Grobniku: Bojan Miljković osvojio drugo mjesto u Hrvatskoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nažalost, vozači iz Bosne i Hercegovine već godinama se suočavaju s problemima zbog nefunkcionisanja domaćeg auto-karting saveza, što im onemogućava da dobiju FIA priznate licence i nastupaju pod zastavom svoje zemlje.

SOFRIC STUDIO _1394.JPG Izvor: Promo/Racing tim Metago Banjaluka

Mladi Banjalučanin Bojan Miljković ostvario je sjajan rezultat na finalnoj auto trci TCR Croatia šampionata, koja je proteklog vikenda održana na stazi Grobnik kod Rijeke.

U konkurenciji iskusnih vozača iz regiona, Miljković je pokazao zavidan tempo i konstantnost, završivši obje trke na četvrtom mjestu. Zahvaljujući odličnim rezultatima tokom cijele sezone, Miljković je osvojio drugo mjesto u generalnom plasmanu TCR Croatia 2025, dok je u junior kategoriji ponio titulu šampiona.

Mladi vozač iz Banjaluke nastupao je u hondi civic FK2 TCR, a tokom sezone se istakao stabilnim vožnjama i konstantnim napretkom u konkurenciji punoj iskusnih trkača iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

“Iza mene je zahtjevna, ali uzbudljiva sezona. Zadovoljan sam rezultatom, posebno jer sam debitovao u ovom šampionatu. Zahvaljujem se timu, sponzorima i svima koji su vjerovali u mene. Ovo je samo početak”, rekao je Miljković nakon trke.

Podsjetimo, Bojan Miljković je i ranije učestvovao na međunarodnim takmičenjima poput TCR Istočna Evropa, na stazama u Slovačkoj i Mađarskoj, gdje je vozio rame uz rame sa vozačima iz cijelog regiona.

Nažalost, vozači iz Bosne i Hercegovine već godinama se suočavaju s problemima zbog nefunkcionisanja domaćeg auto-karting saveza, što im onemogućava da dobiju FIA priznate licence i nastupaju pod zastavom svoje zemlje.

Uprkos tome, Miljković i nekoliko drugih takmičara iz BiH nastavljaju da se uspješno bore i afirmišu na međunarodnoj sceni.

Njegov uspjeh na Grobniku još jednom potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima vozače koji mogu konkurisati na visokom nivou – uz podršku i sistem koji bi im to omogućio i kod kuće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Automobilizam trka Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC