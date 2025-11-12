Banjalučanin briljirao na Grobniku: Bojan Miljković osvojio drugo mjesto u Hrvatskoj

Nažalost, vozači iz Bosne i Hercegovine već godinama se suočavaju s problemima zbog nefunkcionisanja domaćeg auto-karting saveza, što im onemogućava da dobiju FIA priznate licence i nastupaju pod zastavom svoje zemlje.

Izvor: Promo/Racing tim Metago Banjaluka

Mladi Banjalučanin Bojan Miljković ostvario je sjajan rezultat na finalnoj auto trci TCR Croatia šampionata, koja je proteklog vikenda održana na stazi Grobnik kod Rijeke.

U konkurenciji iskusnih vozača iz regiona, Miljković je pokazao zavidan tempo i konstantnost, završivši obje trke na četvrtom mjestu. Zahvaljujući odličnim rezultatima tokom cijele sezone, Miljković je osvojio drugo mjesto u generalnom plasmanu TCR Croatia 2025, dok je u junior kategoriji ponio titulu šampiona.

Mladi vozač iz Banjaluke nastupao je u hondi civic FK2 TCR, a tokom sezone se istakao stabilnim vožnjama i konstantnim napretkom u konkurenciji punoj iskusnih trkača iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

“Iza mene je zahtjevna, ali uzbudljiva sezona. Zadovoljan sam rezultatom, posebno jer sam debitovao u ovom šampionatu. Zahvaljujem se timu, sponzorima i svima koji su vjerovali u mene. Ovo je samo početak”, rekao je Miljković nakon trke.

Podsjetimo, Bojan Miljković je i ranije učestvovao na međunarodnim takmičenjima poput TCR Istočna Evropa, na stazama u Slovačkoj i Mađarskoj, gdje je vozio rame uz rame sa vozačima iz cijelog regiona.

Uprkos tome, Miljković i nekoliko drugih takmičara iz BiH nastavljaju da se uspješno bore i afirmišu na međunarodnoj sceni.

Njegov uspjeh na Grobniku još jednom potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima vozače koji mogu konkurisati na visokom nivou – uz podršku i sistem koji bi im to omogućio i kod kuće.