Najveći srpski vaterpolista živi na selu bez televizora: "Imam komad zemlje, tako sam bliži Bogu"

Igor Milanović je sada daleko od javnosti, a vidjećemo da li će se vraćati vaterpolu. Za sada je u svom selu na Kosmaju, bez televizora i distrakcija.

U toku je Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu na kome je Srbija počela klimavo i jedva je dobila Holandiju, a zatim je pobjedom nad Španijom uspjela da popravi utisak. Dušan Mandić je nastavio da bude glavna tema, a regionalni mediji su pisali naširoko o prijemu hrvatske himne u Beogradu.

Brojne legende iznedrio je srpski vaterpolo na prethodnim velikim takmičenjima, a sve je krenulo sa generacijom koju je predvodio Igor Milanović. On je ponikao u Partizanu sredinom sedamdesetih, zatim je igrao u Mladosti uz Zagreba, a upravo je njegova generacija sa zlatom na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine krenula da dominria.

Ipak za razliku od mnogih drugih sportskih zvezda, on sada živi mirno i povučeno u jednom selu nadomak Beograda. I u vrevu grada silazi samo kada baš mora. Posvetio se mirnom životu i zdravlju.

"Ja danas živim 40 kilometara od Beograda, na Kosmaju, selo Popovići... Imam tamo komad zemlje, staru porodičnu kuću, novu, saunu, bazen... I radim neke preventivne medicine. Opet sam u sportu kao trener, ali ovaj put baziram na zdravlju. Osnova je disanje radim već deset godina na sebi i time se bavim trenutno", rekao je za "Sportski žurnal" Igor Milanović.

Televizor u kući? NI ranije ga nije imao

Igor Milanović je 1989. godine prešao u Mladost iz Zagreba poslije decenije i po u Partizanu i igrao je u Hrvatskoj do 1991. godine kada je prešao u Crvenu zvezdu. "Večernjem listu" je otkrio da ni tada nije imao televizor.

"Kao što ga nisam imao u Zagrebu, ni na Kosmaju nemam televizor. Već dugo živim bez televizora. Volim da pogledam pokoji film, prenos nekog sportskog događaja, ali to mogu na laptopu. Ne volim da gledam informativne emisije jer mi je tako zdraviji život. Bliži sam Bogu kada sam bez tih informacija", rekao je za "Večernji" Milanović.

Da li će se vraćati?

Kada su ga pitali prethodni put kada se pojavio u javnosti kada planira da se vrati trenerskom poslu, bio je dosta neodređen. "Ne znam, Bog je čudan... Ne bih da se izjašnjavam jer me je Bog često iznenadio i kad mislim da nešto vodim i da imam kontrolu, on me iznenadi", rekao je on.

Ko je Igor Milanović?

Ako neko ne zna - jedan od najvećih. Poslije decenije i po u Partizanu igrao je dvije godine u Mladosti iz Zagreba, međutim kad se zaratilo vratio se u Beograd i zaigrao za Crvenu zvezdu. Nakon toga je nastupao za Romu, Budvansku rivijeru i Katalunju prije završetka karijere u crno-belom. Kao trener je nekoliko puta vodio Partizan, a trenirao je Crvenu zvezdu, Novi Beograd, Pro Reko, Galatasaraj i Olimpijakos.

Sa selekcijom Jugoslavije ima dva olimpijska i dva svjetska zlata, zlato i tri srebra sa evropskih prvenstvava, dva zlata sa Svjetskog kupa, srebro sa Mediteranskih igara i srebro i bronzu sa Univerzijade.