Bruka kakvu tenis nije vidio: Počeo da slavi pobjedu na Australijan openu, a onda se posramljen vratio kući

Austrijski teniser Sebastijan Ofner prokockao pobjedu jer ne zna teniska pravila.
Nevjerovatna scena dogodila se u meču kvallifikacija za Australijan open između Austrijanca Sebastijana Ofnera i Amerikanca Nišesa Basavaredija koji je slavio poslije šokantne završnice sa 4:6, 6:4, 7:6.
Ofner je u taj-brejku odlučujućeg seta poveo sa "nedostižnih" 7:1, ali je potpuno zaboravio da se na velikim turnirima super taj-brejk igra do 10. Počeo je da slavi, krenuo ka mreži, a onda se postiđen vratio na osnovnu liniju.
Ono što je uslijedilo pamtiće cijelog života, Basavaredi koristi mentalnu poljuljanost rivala, pravi seriju i na kraju preokreće rezultat. Pogledajte jednu od najčudnijih situacija u istoriji grend slemova:
Wild scenes in Australian Open qualifying— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 14, 2026
Ofner celebrates because he thinks he won the match at 7-1 in the tiebreak
The umpire reminds him it’s a 10 point tiebreak “Not done yet mate”
Basavareddy wins the match & does the choke celebration
pic.twitter.com/cRL1YRgJi6