logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bruka kakvu tenis nije vidio: Počeo da slavi pobjedu na Australijan openu, a onda se posramljen vratio kući

Bruka kakvu tenis nije vidio: Počeo da slavi pobjedu na Australijan openu, a onda se posramljen vratio kući

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Austrijski teniser Sebastijan Ofner prokockao pobjedu jer ne zna teniska pravila.

Sebastijan Ofner mislio da je pobijedio na Australijan openu Izvor: The Tennis Letter/X/Printscreen

Nevjerovatna scena dogodila se u meču kvallifikacija za Australijan open između Austrijanca Sebastijana Ofnera i Amerikanca Nišesa Basavaredija koji je slavio poslije šokantne završnice sa 4:6, 6:4, 7:6.

Ofner je u taj-brejku odlučujućeg seta poveo sa "nedostižnih" 7:1, ali je potpuno zaboravio da se na velikim turnirima super taj-brejk igra do 10. Počeo je da slavi, krenuo ka mreži, a onda se postiđen vratio na osnovnu liniju.

Ono što je uslijedilo pamtiće cijelog života, Basavaredi koristi mentalnu poljuljanost rivala, pravi seriju i na kraju preokreće rezultat. Pogledajte jednu od najčudnijih situacija u istoriji grend slemova:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC