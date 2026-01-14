Bruka kakvu tenis nije vidio: Počeo da slavi pobjedu na Australijan openu, a onda se posramljen vratio kući

Austrijski teniser Sebastijan Ofner prokockao pobjedu jer ne zna teniska pravila.

Izvor: The Tennis Letter/X/Printscreen

Nevjerovatna scena dogodila se u meču kvallifikacija za Australijan open između Austrijanca Sebastijana Ofnera i Amerikanca Nišesa Basavaredija koji je slavio poslije šokantne završnice sa 4:6, 6:4, 7:6.

Ofner je u taj-brejku odlučujućeg seta poveo sa "nedostižnih" 7:1, ali je potpuno zaboravio da se na velikim turnirima super taj-brejk igra do 10. Počeo je da slavi, krenuo ka mreži, a onda se postiđen vratio na osnovnu liniju.

Ono što je uslijedilo pamtiće cijelog života, Basavaredi koristi mentalnu poljuljanost rivala, pravi seriju i na kraju preokreće rezultat. Pogledajte jednu od najčudnijih situacija u istoriji grend slemova: