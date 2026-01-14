logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ATP: U 2026. nema turnira koji je prije tri godine održan u Banjaluci

ATP: U 2026. nema turnira koji je prije tri godine održan u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Turnira koji se minule sezone igrao u Atini nakon premještanja iz Beograda nema ni na mapi.

djokovici ostaju bez atp turnira Izvor: Mondo/Slaven Petković

ATP je objavio zvaničan raspored za 2026. godinu, a u njemu za sada nema turnira u Atini koji je prošle sezone preseljen iz Beograda, a 2023. godine odigran u Banjaluci pod nazivom "Srpska open". Naknadno je objavljen i kalendar za 2027. godinu, ali ni tamo nema turnira koji organizuje porodica Đoković.

On je prošle sezone održan u prvoj nedjelji novembra, a titulu je osvojio Novak Đoković pobijedivši u finalu Italijana Lorenca Musetija. Postoji šansa da ovaj događaj naknadno bude uključen u kalendar, pošto je ostalo jedno upražljeno mjesto u novembru za turnir iz Serije 250, ali trenutno Novakov brat Đorđe koji je direktor turnira nije uspio da obezbijedi licencu.

Šta je rekao Đorđe Đoković?

Đorđe Đoković
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jednogodišnja licenca je istekla i vraćena je vlasniku, ali on je nagovijestio da borba za ovaj turnir i dalje traje. "Godinama organizujemo ovaj turnir u Srbiji. U jednom trenutku morali smo da ga premjestimo iz Beograda u Banjaluku. Postoje operativne procedure i logistika koji moraju da ispunjavaju ATP standarde. Ove godine nismo uspjeli da prevaziđemo poteškoće koje smo imali iz logističkih razloga i došli smo do tačke kada smo morali da premjestimo turnir", rekao je Đorđe Đoković pred sam početak turnira.

"Imamo jednogodišnju licencu za Atinu i želimo da turnir ostane ovdje još mnogo godina. U stalnim smo razgovorima sa ATP rukovodstvom u vezi sa oba turnira - Atinom i Beogradom. Naš prioritet je da se turnir nastavi ovdje jer to nije važno samo za nas, već i za ATP, koji želi da ima ovo takmičenje u Grčkoj. Atina je veliko tržište koje nije bilo ni dotaknuto posljednjih 30 godina. Moramo da organizujemo sve na najvišem nivou, pa ćemo nastaviti razgovore sa ATP. Nadam se da ću do kraja godine znati da li će ovaj turnir ostati u Atini na duge staze", dodao je on.

 BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC