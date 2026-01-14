ATP: U 2026. nema turnira koji je prije tri godine održan u Banjaluci

Turnira koji se minule sezone igrao u Atini nakon premještanja iz Beograda nema ni na mapi.

ATP je objavio zvaničan raspored za 2026. godinu, a u njemu za sada nema turnira u Atini koji je prošle sezone preseljen iz Beograda, a 2023. godine odigran u Banjaluci pod nazivom "Srpska open". Naknadno je objavljen i kalendar za 2027. godinu, ali ni tamo nema turnira koji organizuje porodica Đoković.

On je prošle sezone održan u prvoj nedjelji novembra, a titulu je osvojio Novak Đoković pobijedivši u finalu Italijana Lorenca Musetija. Postoji šansa da ovaj događaj naknadno bude uključen u kalendar, pošto je ostalo jedno upražljeno mjesto u novembru za turnir iz Serije 250, ali trenutno Novakov brat Đorđe koji je direktor turnira nije uspio da obezbijedi licencu.

Šta je rekao Đorđe Đoković?

Đorđe Đoković

Jednogodišnja licenca je istekla i vraćena je vlasniku, ali on je nagovijestio da borba za ovaj turnir i dalje traje. "Godinama organizujemo ovaj turnir u Srbiji. U jednom trenutku morali smo da ga premjestimo iz Beograda u Banjaluku. Postoje operativne procedure i logistika koji moraju da ispunjavaju ATP standarde. Ove godine nismo uspjeli da prevaziđemo poteškoće koje smo imali iz logističkih razloga i došli smo do tačke kada smo morali da premjestimo turnir", rekao je Đorđe Đoković pred sam početak turnira.

"Imamo jednogodišnju licencu za Atinu i želimo da turnir ostane ovdje još mnogo godina. U stalnim smo razgovorima sa ATP rukovodstvom u vezi sa oba turnira - Atinom i Beogradom. Naš prioritet je da se turnir nastavi ovdje jer to nije važno samo za nas, već i za ATP, koji želi da ima ovo takmičenje u Grčkoj. Atina je veliko tržište koje nije bilo ni dotaknuto posljednjih 30 godina. Moramo da organizujemo sve na najvišem nivou, pa ćemo nastaviti razgovore sa ATP. Nadam se da ću do kraja godine znati da li će ovaj turnir ostati u Atini na duge staze", dodao je on.

