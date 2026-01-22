Monika Seleš napustila Jelenu Genčić bez objašnjenja i pozdrava: "Nikada više je nisam vidjela"

Legendarna Jelena Genčić bila je prvi trener Monike Seleš, a u dnevnom listu "Politika" je saznala da je napustila Jugoslaviju.

Izvor: MN PRESS

Legendarna Monika Seleš možda nema zvanje najbolje igračice svih vremena, ali njena priča je jedna on najinspirativnijih u svijetu sporta. Rođena je u Novom Sadu, a prvi trener joj je bila neponovljiva Jelena Genčić koja je otkrila i Novaka Đokovića. U mlađim kategorijama je igrala pod zastavom Jugoslavije, da bi se potom preselila u Ameriku gdje je izgradila veliku karijeru.

Ogromne zasluge idu njenom prvom treneru Jeleni Genčić koja ju je vodila do titule evropske šampionke u konkurenciji do 14 godina, a ona je sutradan samo nestala. Čudo od djeteta više nije bilo "naše", a sve se dogodilo 1986. godine.

"Vraćali smo se sa turnira na kojem je osvojila Evropsko prvenstvo do 14 godina, iako je imala 12 godina. Sutradan mi je direktor televizije rekao da hitno napišem scenario, da snimamo Moniku jer je cijeli svijet traži. Tražila sam je sutradan, nigdje je nije bilo, a onda mi je rekla koleginica rekla 'Da li ti čitaš Politiku?' Juče su odmah otputovali i preko Beograda otišli u Ameriku kod trenera Nika Bolitijerija. Bez 'zbogom', bez objašnjenja, više se nikad nismo vidjeli. Samo sam čitala rezultate i bila ponosna što je bila ono što jeste", rekla je Jelena Genčić.

Monika Seleš

Izvor: MN PRESS

Nekada uspješna teniserka i intelektualka, koja je završila dva fakulteta i bila reprezenativka Jugoslavije i u rukometu, brinula se u najranijim danima i o Novaku Đokoviću, ali i o njegovom bivšem treneru, Goranu Ivaniševiću.

"Monika, Goran i ja sjedimo i Goran kaže 'Monika, vidio sam tvoju protivnicu u polufinalu, velika je kao Jeca, ona će te smožditi'. A, ona ćuti i ne podiže glavu i ne gleda ga, već kaže: "Griješiš Gorane, ja gledam samo loptu, ne gledam protivnicu", odgovorila je Seleš.

"Pa, to je veličina jednog šampiona", govorila je Jelena Genčić uz mnogo topline o Moniki Seleš, bez obzira na njihov rastanak i na to što je otišla od nje u Ameriku bez pozdrava.

Koliko je energije Jelena Genčić uložila u mladu Novosađanku oslikala je još jedna situacija. "Kad smo počeli da radimo nije se znalo da li je ljevoruka. Servirala je desnom, a smečovala lijevom rukom. Onda sam odlazila kod psihologa, stručnjaka, kod ljekara, da me savjetuju i rekli su mi da je pustim, da sama odluči da li će biti ljevoruka ili desnoruka. Uzimala je moje rekete, tražila je šampionske, teške rekete i morala je da igra sa dvjema rukama i forhend i bekhend, što joj je poslije dalo fantastičnu snagu", izjavila je ona u emisiji "Agape".

Genčić i Monika Seleš

Izvor: MN PRESS

Velika karijera koja je mogla biti veća

Monika Seleš bila je tenisko čudo od djeteta, od 1990. do 1993. osvojila je čak osam grend slem titula, a onda je doživjela strašan napad pomahnitalog Nijemca u Hamburgu, koji je bio 'navijač' njene rivalke Štefi Graf. Utrčao je na teren sa nožem i zario ga u leđa Monike Seleš. Nakon toga je odsustvovala duže od dvije godine i bile su potrebne godine i godine da se oporavi od toga.

Ponovo je uzela reket u ruke i zaigrala na turnirima 1994. godine, kao američka državljanka, što je ostala do danas. Živi u Sarasoti, na Floridi, u blizini Tampa Beja.

Jelena Genčić, njena ponosna učiteljica i trener, preminula je 2013. godine u Beogradu, nakon što je vidjela kako njen najbolji učenik, Novak Đoković, ostvaruje snove koje su sanjali zajedno u njenom domu i na terenu.

Đoković je svakog dana slušao o njoj

Iako se najavljivalo da bi Monika mogla da bude novi trener Novaka Đokovića, to se nije obistinilo. Jednom prilikom najbolji teniser u istoriji je otkrio da je odrastao uz priču o legendarnoj Moniki.

"Volim Moniku, imao sam nju u glavi kada sam odrastao u Srbiji. Svakog dana je bilo tako, Jelena Genčić, moja teniska majka, radila je sa Monikom i slušao sam mnogo o njoj da je radila ovo ili ono, spavala ovoliko, jela to i to. Ona je jedna od mojih heroja i idola iz djetinjstva", rekao je Novak Đoković inače tokom jednog obraćanja o Seleš koja je predstavljala Jugoslaviju prije nego što se preselila u SAD.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)