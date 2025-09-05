Da li će Monika Seleš biti trener Novaka Ðokovića? Zajedno su na treningu pred polufinale US Opena

Legendarna Monika Seleš bodriće Novaka Đokovića na US Openu.

Izvor: EPA/BRIAN HIRSCHFELD/ EPA/JOHN G. MABANGLO

Sve ide ka tome da legendarna teniserka Monika Seleš postane prvi trener Novaka Đokovića, a njeno prisustvo na polufinalu US Opena protiv Karlosa Alkaraza je samo nezvanična potvrda. Monika se pojavila na treningu srpskog asa i bodriće ga na putu ka novom finalu, ali ipak neće biti u njegovom boksu, piše "Sportklub".

Đoković i Alkaraz će ukrstiti rekete po deveti put u karijeri, a dodatna motivacija Đokoviću će biti to što će mu sa tribina aplaudirati idol iz detinjstva.

"Došla sam ovdje da podržim Novaka u meču protiv Karlosa Alkaraza. Znam da mu je potrebna sva moguća energija i daću sve od sebe da mu pomognem sa tribina", rekla je Seleš za Sportklub.



Spekulacije o njihovoj potencijalnoj saradnji već su počele nedavno, ali nekada prva teniserka svijeta nije htjela da daje ishitrene izjave. "Nećemo sada o tome. Fokus je samo na polufinalu da se ne rasipa energija. Sve ovo drugo nije bitno“.

Prognoze polufinalnog meča sa Alkarazom

Kaže da je u ovom meču najbitnije da Novak pronađe fokus i podsjetila se najtežih borbi koje je ona svojevremeno vodila na terenu.

"To zaista niko ne zna. Kao da me pitate kakve su bile moje šanse kada sam igrala protiv Štefi Graf ili Martine Hingis. Ima mnogo varijacija, a u suština je da Novak bude maksimalno koncentrisan".

Ipak neće biti u Đokovićevom boksu, a razlog je pomalo iznenađujući. "Neću. Ne želim da on bilo šta mijenja. Veoma sam sujeverna. Došla sam samo ga gledam njegov meč. Vozila sam osam sati da ga podržim. Ovdje ću biti kako da kažem "ispod radara". Samo da pobijedi", rekla je Monika i za kraj dodala:

"Moramo svi da ga podržimo. Vidjeli ste prije dva dana kakva je bila publika. Ne smije Novak da troši energiju na bilo šta, osim na teren. Alkaraz je sjajan igrač, sve će mu biti potrebno da bi pobijedio. Držimo mu palčeve", zaključila je Seleš.

Šta je rekao Đoković o Moniki?

Srpski as nikada nije krio koliko poštuje Moniku, a njihova saradnja bi svakako bila jedna prelijepa teniska priča.

"Obavili smo inicijalne razgovore... To je više na emotivnoj strani, nego što ja želim nešto toliko dugoročno. Više je to nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je riječ, ali hajde, neću da izgovaram ime naglas, da ne bih prerano to radio, ako uopšte dođe do toga. Imali smo interesantne razgovore", naglasio je Novak Đoković koji očigledno pokušava još da ubijedi slavnu teniserku da mu "uskoči" u boks.