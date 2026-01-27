Skandal na Evropskom prvenstvu: Kamere ga uhvatile sa telefonom u rukama usred meča

Na Evropskom prvenstvu u rukometu izbio je skandal pošto je portugalski igrač prisluškivao tajm-aut norveškog tima u završnici utakmice.

Izvor: Printscreen/X/kiko13_martins

Skandal potresa Evropsko prvenstvo u rukometu. U toku su mečevi druge faze, odlučuje se ko će u polufinale, a tamo se dogodio jedan nesportski potez. Portugalski rukometaš je koristio pomoć tehnologije kako bi prisluškivao tajm-aut norveške reprezentacije.

Meč je završen bez pobjednika (35:35), a u samoj završnici utakmice kamere su uhvatile Migela Neveša kako se koristi drugačijom taktikom. On je uzeo telefon ili ajped, pustio prenos utakmice i slušao tajm-aut Norvežana. Čak ni ne krije da je to namjerno uradio.

No Europeu de andebol, Miguel Neves foi apanhado a ouvir as indicações do treinador da Noruega, Jonas Wille, durante o desconto de tempo. O internacional português jogou no país durante três anos e namora com uma norueguesa. O momento foi captado pela TV 2pic.twitter.com/pFtVRnljOU — Francisco Martins (@kiko13_martins)January 26, 2026

"Tri godine sam igrao u Norveškoj, djevojka mi je Norvežanka, tako da govorim i razumijem norveški. Htio sam da steknem malu prednost i da saznam šta će oni da urade kako bismo pripremili odbranu", priiznao je Neveš u razgovoru za "TV2 Sport".

Remi je praktično izbacio obje reprezentacije iz borbe za polufinale, a njegov potez izazvao je bijes mnogih. Oglasio se i danski rukometaš Simon Piltik.

"Igrao sam protiv njega u klupskom rukometu i tada sam saznao da razumije jezik. Ne bih previše da ulazim u to, ali smatram da to nije u redu. Mislim da nije dobro za naš sport da neko prisluškuje druge i sluša šta će drugi da urade. Nikada se to nije radilo i ne razumijem zašto bi sada moglo da se koristi", jasan je Pitlik.

"De (Portugal) lyssnar"



Norge tog till alla knep mot Portugal



Enligt Sportbladet talar Portugals Miguel Neves norska efter sin tid i Bergen och har dessutom en norsk flickvän, vilket förklarar draget.pic.twitter.com/t1e5GhVTgk — Viaplay Sport SE (@ViaplaySportSE)January 26, 2026

Tehnolgoija jeste dozvoljena u rukometu, u smislu tableta i gledanja snimaka i situacija u vezi samog meča, ali ne kada se koristi za nesportske poteze kakav je ovaj...