Hrvati ismijavaju čovjeka koji je prozivao Srbiju: Cijela Evropa priča o njihovom potezu u Švedskoj

Hrvati ismijavaju čovjeka koji je prozivao Srbiju: Cijela Evropa priča o njihovom potezu u Švedskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rukometni novinar precrtao Hrvatsku, a Dagur Sigurdson tu našao prostor da motiviše svoje igrače na Evropskom prvenstvu.

Selektor Hrvatske Dagur Sigurdson Izvor: Johan Nilsson/TT / AFP / Profimedia

Rukometna reprezentacija Hrvatske ima sasvim dobre rezultat na Evropskom prvenstvu, a razlog za to mogao bi da bude i način na koji ih selektor Dagur Sigurdson motiviše! Reprezentativci Hrvatske energiju crpe iz toga što su ih pred turnir mnogi otpisali, a najuticajniji rukometni novinar na svijetu čak i okarakterisao kao potencijalno najveće razočaranje turnira!

Novinar Rasmus Bojsen, koji je nedavno "peckao" Srbiju, sada je u centru pažnje jer je njegova objava pred Evropsko prvenstvo završila na posteru. Fotogragija iz sale za sastanke jednog hotela u Malmeu otkriva da su se Hrvati na osnovu njegove prognoze bodrili pred odlučujuće mečeve druge grupne faze.

Rasmus Bojsen je napisao da će zlatnu medalju osvojiti Danska, da će srebro pripasti Francuskoj, a bronza Islandu, dok će Šveđani biti četvrti učesnik polufinala. Za najboljeg strelca takmičenja i za najboljeg igrača takmičenja izabrao je Matijasa Gidsela, a za najboljeg mladog rukometaša Franciska Koštu, dok je od Švajcarske očekivao da bude najprijatnije iznenađenje turnira.

Sa druge strane, najpoznatiji rukomenti novinar na svijetu napisao je da će Hrvatska razočarati na Evropskom prvenstvu koje se igra tokom januara 2026. godine. Hrvatska nije obezbijedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva, ali ima šanse da to uradi i da tako "poništi" sve ono što je Rasmus pisao - potrebno im je da u posljednjem kolu savladaju Sloveniju i Mađarsku, ali će zavisiti i od rezultata Islanda i Švedske pošto su trenutno te četiri selekcije bodovno poravnate.

Hrvatska je u dosadašnjem dijelu Evropskog prvenstva savladala Gruziju i Holandiju, zatim izgubila od Švedske, a potom u drugoj grupnoj fazi bila bolja od Islanda i Švajcarske. Ti rezultati omogućili su im da se sami pitaju za budućnost, odnosno da pobjedama odlučuju o plasmanu u polufinale i borbu za medalje.

