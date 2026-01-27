logo
Ovo je najprljaviji potez Evropskog prvenstva: Umjesto da pruži ruku boljem, Francuz ga udario

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dilan Nai je dospio na naslovne strane zbog jako, jako prljavog poteza na kraju meča sa Španijom na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Ovo je najprljaviji potez Evropskog prvenstva: Umjesto da pruži ruku boljem, Francuz ga udario Izvor: X/@AsierOiarbide/printscreen

Nevjerovatan dan smo vidjeli na Evropskom prvenstvu u rukometu, ali i pored nevjerovatnih mečeva prva tema je Dilan Nai. Iznerviran iznenadnim porazom od Španije krilni rukometaš Francuske napravio je veoma nesportski potez.

Španije je savladala Francusku 36:32 (20:14) i tako zakomplikovala sve u svojoj grupi, ali detalj sa kraja meča kada je Nai bez potrebe udario Abela Serdija je ostao zapamćen. Ostalo je nekoliko sekundi do kraja utakmice kada je Nai ramenom udario Serdija koji to nikako nije očekivao. Pogledajte taj detalj:

Španiju je do pobjede vodio Jan Barufet sa deset goolova, a Aleš Gomez Abeljo i Jan Guri su iamli po pet. Kod Francuske Ajmerik Min je imao 7, Igo Deska 5 golova. Španije se ovom pobjedom donekle iskupila za šokantan poraz od Norveške.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Portugal je odigrao neriješeno sa Norveškom 35:35 (17:18), a Danska je savladala Nijemce 31:26 (13:12). Na prvom meču dana dominirali su Luiš Frade sa 11 i Avgust Pedersen sa 10 te Patrik Anderson sa 9 golova. Dance je do pobjede vodio sjajni Emil Nilsen na golu, a u polju su Matijas Gidsel i Simon Pitlik imali po osam pogodaka.

Sada se čeka posljednje kolo u kome igraju Španija i Portugal, Njemačka i Francuska i Danska i Norveška. Jedina ekipa koja ima siguran prolazak dalje je Danska. 



Standings provided by Sofascore

