Slavna teniserka varala muža sa njegovim prijateljem

Nekadašnja slovačka teniserka Dominika Cbulkova (36), svojevremeno jedna od najatraktivnijih igračica na svijetu, objavila je na društvenim mrežama da je njen brak sa Mihalom Navarom upao u krizu i da će se zbog toga razvesti. Takvom ishodu nimalo nisu pomogle glasine o kojima pišu mediji u Slovačkoj - a tvrdi se da je Dominika prevarila supruga sa kućnim prijateljem.

Ona je demantovala nagađanja koja je prate posljednjih dana, ali je potvrdila da je sa svojim suprugom donijela odluku o razvodu, nakon što je brak već nekoliko mjeseci u krizi. Oboje smatraju da je prioritet odrastanje djece, pa će ostati u dobrim odnosima i fokusirani na njihov razvoj.

"Nakon dugo vremena, Mihal i ja odlučili smo krenuti svako svojim putem. Nije bila laka odluka, ali i dalje ostajemo roditelji naše djece koji se međusobno poštuju. Djeca jesu i uvijek će biti naš najveći prioritet. Sigurno mnogi od vas znaju koliko su bolni i teški prekidi veze. Ovo je teško vrijeme za nas, posebno kada je situacija javna tema puna priča i nagađanja koja nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Stoga bih željela zamoliti za poštovanje privatnosti naše porodice. Ne želimo dalje komentarisati ovu temu niti odgovarati na dalja nagađanja. Hvala svima koji razumiju da neke stvari u životu treba doživjeti u privatnosti. Hvala vam na razumijevanju i poštovanju", napisala je Dominika Cibulkova. Pogledajte kako izgleda bivša teniserka iz Slovačke:

Slovački mediji prethodnih dana licitirali su o razlozima za razvod slavne teniserke i njenog supruga. Po pojedinim informacijama, Dominika Cibulkova prevarila je svog muža sa porodičnim prijateljem Tiborom Vinceom. Između ostalog, on je bio gost na krštenju djece Dominike i Mihala.

"Prošlog aprila primjetila sam da se prilično često dopisuju. Suprug mi je stalno govorio da su samo prijatelji i da ne bih trebalo ništa da tražim u tome. Međutim, možete osjetiti kada nešto nije u redu. Suprug je ignorisao moje osjećaje“, tužno je rekla Aleksandra, supruga Tibora Vincea. Ona tvrdi da se Tibor i Dominika sada ponašaju kao da su par, a da vrijeme često provode zajedno jer im djeca idu u isti vrtić.

Ko je Dominika Cibulkova?

Tokom profesionalne karijere koja je trajala od 2004. do 2019. godine, slovačka teniserka Dominika Cibulkova je uspjela da se približi samom svjetskom vrhu. Stigla je do četvrtog mjesta na WTA listi, osvojila osam titula među kojima je i Završni masters, a igrala je i finale Australijan opena 2014. godine.

Sa reprezentacijom Slovačke stigla je do polufinala FED kupa, osvojila je nekada vrlo popularni Hopman kup, ali i jednu titulu u dubl konkurenciji. Tokom karijere je pobjeđivala prvoplasirane teniserke na svetu poput Karoline Voznijacki, Viktorije Azarenke, Anželik Kerber i Simone Halep, dok je skidala "skalpove" i velikim zvijezdama poput Venus Vilijams, Marije Šarapove, Petre Kvitove, Svetlane Kuznjecove, Jelene Janković, Ane Ivanović...

