Karlos Alkaraz nakon istorijske pobjede dao obećanje svim navijačima u Melburnu

Karlos Alkaraz konačno se plasirao u finale Australijan Opena gdje će igrati protiv boljeg iz meča Đoković - Siner.

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz po prvi put u karijeri plasirao se u finale Australijan Opena. Poslije pet sati i 27 minuta srušio je Aleksandra Zvereva koji je dozvolio preokret u odlučujućem setu i ponovo posustao na putu do prve grend slem titule u karijeri.

Mladi Španac je postao najmlađi igrač ikada koji je stigao do sva četiri finala na najvećim turnirima, a poslije velike pobjede prije svih se zahvalio navijačima koji su ga bodrili tokom najdužeg polufinala u istoriji turnira.

"Vjerovao sam, sve vrijeme. Uvijek sam govorio da morate da vjerujete u sebe i svoje mogućnosti čak i kada imate probleme. Ja jesam imao te probleme u trećem setu, Mislim da je ovo jedan od fizički najzahtjevnijih mečeva koje sam do sada igrao. Bio sam i ranije u ovakvim sličnim situacijama. Bukvalno sam se borio za svaku loptu na terenu. Nekako sam i pored činjenice da je igrao sjajno, jako udarao lopticu, pronalazio način da se vratim i na kraju pobijedim u pet setova", rekao je Alkaraz u razgovoru sa Džimom Kurijerom.

Nekadašnji teniser i legenda bijelog sporta upitao ga je o mogućnosti da bude najmlađi igrač koji je kompletirao sve četiri grend slem titule.

"Mnogo mi postavljaš pitanja i pritiskaš me u ovom trenutku. Veoma sam srećan što sam ovdje u prilici da igram prvo finale. Ovo je bila izuzetna trka i uspio sam da pronađem način da igram finale ovdje. Sada želi da uživam u svemu, u ovim ljudima, u ovim momentima, ovo je za mene jedna vrsta pritiska i kada sam ovdje pred vama da dam svoj maksimum. Vi me uvijek gurate naprijed, zbog toga sam vam veoma zahvalan. Prava ste podrška tokom čitavog turnira. Pokušaću da se resetujem i spremim se za nedjelju, nadam se da ću biti najbolja verzija sebe", rekao je Alkaraz koji je jedva stajao na nogama.

Karlos će u finalu u nedjelju igrati protiv boljeg iz drugog polufinala između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

