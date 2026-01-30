logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlos Alkaraz nakon istorijske pobjede dao obećanje svim navijačima u Melburnu

Karlos Alkaraz nakon istorijske pobjede dao obećanje svim navijačima u Melburnu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz konačno se plasirao u finale Australijan Opena gdje će igrati protiv boljeg iz meča Đoković - Siner.

karlos alkaraz poslije istorijske pobjede protiv zvereva Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz po prvi put u karijeri plasirao se u finale Australijan Opena. Poslije pet sati i 27 minuta srušio je Aleksandra Zvereva koji je dozvolio preokret u odlučujućem setu i ponovo posustao na putu do prve grend slem titule u karijeri.

Mladi Španac je postao najmlađi igrač ikada koji je stigao do sva četiri finala na najvećim turnirima, a poslije velike pobjede prije svih se zahvalio navijačima koji su ga bodrili tokom najdužeg polufinala u istoriji turnira.

"Vjerovao sam, sve vrijeme. Uvijek sam govorio da morate da vjerujete u sebe i svoje mogućnosti čak i kada imate probleme. Ja jesam imao te probleme u trećem setu, Mislim da je ovo jedan od fizički najzahtjevnijih mečeva koje sam do sada igrao. Bio sam i ranije u ovakvim sličnim situacijama. Bukvalno sam se borio za svaku loptu na terenu. Nekako sam i pored činjenice da je igrao sjajno, jako udarao lopticu, pronalazio način da se vratim i na kraju pobijedim u pet setova", rekao je Alkaraz u razgovoru sa Džimom Kurijerom.

Nekadašnji teniser i legenda bijelog sporta upitao ga je o mogućnosti da bude najmlađi igrač koji je kompletirao sve četiri grend slem titule.

"Mnogo mi postavljaš pitanja i pritiskaš me u ovom trenutku. Veoma sam srećan što sam ovdje u prilici da igram prvo finale. Ovo je bila izuzetna trka i uspio sam da pronađem način da igram finale ovdje. Sada želi da uživam u svemu, u ovim ljudima, u ovim momentima, ovo je za mene jedna vrsta pritiska i kada sam ovdje pred vama da dam svoj maksimum. Vi me uvijek gurate naprijed, zbog toga sam vam veoma zahvalan. Prava ste podrška tokom čitavog turnira. Pokušaću da se resetujem i spremim se za nedjelju, nadam se da ću biti najbolja verzija sebe", rekao je Alkaraz koji je jedva stajao na nogama.

Karlos će u finalu u nedjelju igrati protiv boljeg iz drugog polufinala između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Đoković čestitao Karlosu Alkarazu
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Australijan open Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC