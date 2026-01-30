Saša Zverev se žalio na Karlosa Alkaraza, psovao i svađao sa Srpkinjom: "Vratite snimak, pa pogledajte"

Aleksandar Zverev govorio je na konferenciji za medije poslije teškog poraza od Karlosa Alkaraza.

Izvor: Australian Open TV/Youtube

Njemački teniser Aleksandar Zverev propustio je vjerovatno najbolju priliku da pobijedi prvog tenisera svijeta Karlosa Alkaraza. Prošlogodišnji finalista Australijan Opena samo se ugasio u petom setu gdje je imao prednost brejka i dozvolio rivalu preokret u najdužem polufinalu u Melburnu ikada. Očekivano, Zverev je bio jako razočaran na konferenciji za medije poslije poraza...

Osim nevjerovatnog tenisa, uspona i padova obojice tenisera, meč je obilježila i situacija kada se treći teniser svijeta žalio zbog odugovlačenja Alkaraza koji je imao problem sa grčevima. Tada je ušao u raspravu sa Marijanom Veljović...

"Nevjerovatna borba, bitka. Nesrećan kraj za mene, ali iskreno, nisam imao apsolutno ništa u sebi. Čak i pri rezultatu 5-4, obično mogu malo više da se oslonim na svoj servis. Noge su prestale da me služe. Takav je život. Idemo dalje", rekao je Zverev u uvodu konferencije.

Upitan je o pritužbama i sukobu sa Srpkinjom Marijanom Veljović koja je bila u ulozi glavnog sudije na ovom meču. "Da, imao je grčeve, tako da obično ne možete uzeti medicinski tajm-aut zbog grčeva, da. Šta mogu da uradim? To nije moja odluka. Nije mi se svidjelo, ali nije moja odluka", jasan je bio Zverev.

Aleksandar Zverev

Izvor: Printscreen/Eurosport

Kamera je snimila da je u nekoliko navrata gunđao i psovao na njemačkom.

"Na njemačkom? O, da, s****. Ne sjećam se. Da budem iskren, bilo je prije 17 sati (smije se), i ne sjećam se baš tačno, ali sam siguran da neko ima snimak i možete da provjerite. Ali, da budem iskren, ne želim sada da pričam o ovome, jer mislim da je ovo jedna od najboljih bitaka ikada na Australijan openu."

Zbog čega najviše žali? "Zbog drugog seta jer je trebalo da ga dobijem. Smiješno je jer ne žalim zbog petog seta jer sam bio gotov, bio sam iscrpljen, nisam moga da pružim više od toga. Ali taj drugi set, pa je on dobio grčeve u trećem, to bi vjerovatno napravilo razliku.

Poslije godine je poražen u finalu, ove godine u polufinale, kakve su njegove trenutne emocije?" Da budem iskren, mislim da sam previše umoran da bih imao emocije trenutno, tako da ću za dva dana vjerovatno imati više, ali trenutno sam jednostavno iscrpljen. Mislim da smo obojica otišli ​​do svojih apsolutnih granica, tako da sam donekle ponosan i na sebe kako sam izdržao i kako sam se vratio poslije dva seta", rekao je dodao:

"Da, naravno da je razočaravajuće, ali ovo je početak godine, tako da ako nastavim da igram na taj način, ako nastavim da treniram onako kako treniram, ako nastavim da radim na stvarima na kojima sam radio u vansezoni, vjerujem da će ovo biti dobra godina za mene."

Da li ste se iznenadili koliko je dobro uspio da se vrati fizički u petom setu nakon što se toliko mučio u trećem? "Da, mislim, uzeo je oko sat i po pauze (smije se) gde se skoro uopšte nije kretao. Pa opet, trebalo je to bolje da iskoristim. Trebalo da da igram agresivnije i uzimam poene i setove brže. Ali peti set, način na koji se kretao, bio je ponovo nevjerovatan."

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)