Alkaraz odgovorio Zverevu na zamjerke: "Kao prvo, to nisam ja tražio"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz objasnio da nije pozvao medicinski tajm-aut zbog grčeva, na šta se žalio Zverev, nego je to umjesto njega učinio fizioterapeut.

Karlos Alkraz o medicinskom tajm-autu Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Karlos Alkaraz se plasirao u finale Australijan opena pošto je uspio sve da izdrži protiv Aleksandera Zvereva, čak i povredu koju je imao u trećem setu. Preciznije, Alkaraz je imao grčeve i djelovalo je u jednom trenutku da će predati - ili će Zverev napraviti veliki preokret - ali je na kraju Španac sve izdržao i došao do pobjede.

Da li bi tako bilo i da mu nije dozvoljen medicinski tajm-aut? Saša Zverev se bunio kod Marijane Veljović i supervizora što je Alkaraz dobio pravo na to, govorio je da su neki teniseri "zaštićeni", a sada je o toj situaciji govorio i teniser iz Mursije.

"Pa, meč je bio izuzetno zahtjevan, ali očigledno sam u jednom trenutku osjetio grčeve. U početku je to bilo vezano samo za jedan mišić, tako da u startu nisam ni mislio da su grčevi. Nisam tačno znao šta je, jer sam krenuo oko forhenda i tada sam počeo da osjećam problem u desnom aduktoru. Zato sam pozvao fizioterapeuta - u tom trenutku je bilo samo to. Ostatak nogu, lijeva noga, bila je u redu. Mislim, ne baš savršeno, ali pristojno", rekao je Alkaraz.

"A onda, uz sav stres i neizvjesnost, jer nisam znao šta se dešava i da li će se pogoršati ili ne, sve je nekako došlo poslije toga. U tom trenutku sam samo razgovarao s fizioterapeutom. Rekao sam mu: 'Krenuo sam na forhend stranu i počeo sam da osjećam desni aduktor.' On je odlučio da se uzme medicinski tajm-aut i tako je i uradio", objasnio je Španac da to nije do njega.

"Poslije toga sam, mislim, uzeo tri suplementa na promjeni strana i to je bilo sve. Još jednom, samo sam objasnio fizioterapeutu šta se desilo, a on je donio odluku da se zatraži medicinska pomoć."

Ispada tako da ako nekoga Zverev treba da krivi onda je to fizioterapeut koji je ukazivao pomoć Alkarazu, pošto bez njegovog "amina" vjerovatno to ne bi mogao da uradi. Pitanje je, pak, da li je Alkaraz rekao nešto što je njega natjeralo to da učini, kad je problem već bio u grčevima.

Tagovi

Australijan open Karlos Alkaraz Aleksandar Zverev Tenis

