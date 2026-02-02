"E sad me dobro slušajte": Ovakvog Alkaraza nikad niste vidjeli

Niko nije znao da se i Karlos Alkaraz suočava sa kritikama i da je imao ozbiljnu motivaciju protiv Novaka Đokovića na Australijan openu. I on se obratio "ekspertima" poslije pobjede.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Navikli smo da je kod Karlosa Alkaraza uvijek prisutan osmijeh na licu, da je uvijek raspoložen, međutim da postoje problemi koji i njega muče mogli smo da se uvjerimo tokom intervjua koji je dao za španski "Eurosport" poslije pobjede nad Novakom Đokovićem u finalu Australijan opena.

Možda i zbog toga što ne može još emocije da prenese na engleskom jeziku, a možda jer mu je bilo značajnije da to uradi na svom maternjem jeziku, Alkaraz je imao jedan "e sad me svi dobro slušajte" momenat.

Mnogi su propustili da je Alkaraz bio žestoko kritikovan zbog odluke da se rastane sa trenerom Huanom Karlosom Fererom i posebno su ga zbog toga "udarali" mediji iz Španije, tako da je poslije trijumfa imao želju da se obračuna sa svim onima koji su smatrali da zbog toga neće uspjeti ni na ovom Australijan openu da dođe do trofeja. I baš iz tog strastvenog govora može da se primijeti koliko mu je bilo važno da osvoji pehar u Melburnu.

"Ako vam kažem iskreno... Sada mogu da se sjetim ljudi koji su govorili da neću uspjeti. Zaista. Da neću stići ovdje. Mislili su da ću doći ovdje u Australiju i da neću uspeti da izguram, da neću igrati dobar tenis. Oni koji nisu vjerovali u mene... Sjećam se tih ljudi", govorio je Karlos Alkaraz jasno usmjereno prema kritičarima.

"Sad vidite koliko sam jak"

Carlos Alcaraz :



"I remember the people who said I wouldn't make it." ‍↕️pic.twitter.com/sDr3oIXpOQ — Alcaraz Updates (@alcarazzupdates)February 1, 2026



"Ako govorim iskreno, zvuči pomalo ironično, jer bih u teoriji trebalo da mislim na svoj tim, na sve ono na čemu smo radili. Ali na kraju krajeva, upravo me je takav mentalitet doveo do ovoga gdjee sam sada. A sve ovo još uvijek nije gotovo", rekao je Karlitos i time je pokazao koliko su ga kritičari naljutili, da je u sebi "probudio Novaka Đokovića" koji je imao "obračun" sa ekspertima koji su tvrdili da neće doći do finala.

"Nisam došao ovdje da bilo kome dokazujem da sam sposoban. Došao sam sa velikim uzbuđenjem i željom da dokažem samom sebi da mogu da rješavam probleme i da budem mentalno jak. Da sam odradio dobar posao. To je ono što treba da ostane sa mnom", rekao je Alkaraz.

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!