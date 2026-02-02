logo
Mekinro napravio skandal na aerodromu poslije Australijan opena: Urlao na navijača, umiješalo se i obezbjeđenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džon Mekinro je bio blizu da se pobije sa jednim čovjekom na aerodromu u Melburnu, haos je nastao zato što je htio da se slika sa njim.

Mekinro napravio haos nije htio da se slika sa navijačem Izvor: Printscreen/X/7NewsMelbourne

Džon Mekinro napravio je skandal na aerodromu u Melburnu po završetku Australijan opena. Moralo je da se uključi i obezbjeđenje, jer je malo nedostajalo da se pobije sa jednim mladim navijačem koji je želio da se slika sa njim. Snimak svega objavila je australijska televizija "7News Meloburne". S obzirom na njegovu prgavu narav i sve, čudno je i da je navijač bio do te mjere uporan.

"Hoćeš li prestati? Prestani. Isuse Hriste. Čojveče, da li me za***avaš?", vikao je Mekinro, dok je pored njega stajao čovjek iz obezbjeđenja i sprečavao da dođe do kontakta između njega i navijača.

Kako navode australijski mediji, u pitanju je bio jedan mlađi momak koji je želio fotografiju za uspomenu sa legendarnim teniserom.

"Mladi momak je bio uporan, pratio ga je od automobila do terminala i tražio je fotografiju sa njim", navodi se u objavi.

Snimak koji je počeo da kruži društvenim mrežama izazvao je veliku polemiku. Ko je ovdje u pravu? Ima mnogo različitih komentara i jasno je da se ni ljudi neće složiti ni na ovoj temi na društvenim mrežama.

Jedna strana brani Mekinroa i objašnjava da je došao na aerodrom kao svaki običan čovjek i da je momak pretjerao što ga je uhodio i uporno tražio sliku iako je dobio "ne" kao odgovor. Drugi smatraju da je sve ovo moglo da bude izbjegnuto da je Džon izdvojio dvije sekunde da ispuni mladiću veliku želju...

