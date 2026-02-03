Karlos Alkaraz se povukao: Mečevi na Australijan openu natjerali Španca na neočekivanu odluku

Prvi reket svijeta Karlos Alkaraz je poslije iscrpljujućeg Australijan opena otkazao učešće na turniru u Roterdamu

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz (22) osvajanjem Australijan opena postao je najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slema u karijeri. Naravno da su teniski navijači željni da na terenima predstojećih turnira vide prvog reketa svijeta, ali Španac je otkazao učešće na narednom turniru u Holandiji i čini se da mu je potreban period oporavka poslije istorijskog rezultata.

Holandija je s velikim iščekivanjem pratila dolazak svjetskog broja jedan Karlosa Alkaraza na turnir u Roterdamu. Španski teniser je bio najavljen kao glavna atrakcija na turniru koji je na programu od 9. do 15 februara, ali čini se da su mečevi u Melburnu uzeli maha i da je mladom igraču potreban odmor, te je otkazao učešće.

"Nakon konsultacija sa svojim timom, morao sam da donesem tešku odluku i odustanem od učešća na ABN AMRO openu. Potrebno mi je vrijeme za odmor poslije duge i zahtjevne turneje u Australiji. Žao mi je što neću moći da se vratim i branim prošlogodišnju titulu. Prošle godine sam se sjajno proveo u Roterdamu i nadam se da ću se uskoro ponovo vratiti. Želim navijačima i organizatorima uspješan turnir i sjajnu nedjelju", rekao je Alkaraz.

Potvrdio je Alkaraz da su mečevi u Melburnu ostavili jak trag, posebno susreti u polufinalu i finalu. Na kraju krajeva, Alkaraz je oborio još jedan rekord na grend slemu - odigrao je najduži meč protiv Saše Zvereva u istoriji ovog turnira, pošto su se prvi i treći igrač svijeta nadmetali pet sati i 27 minuta u polufinalnom susretu.

Ovo je veliki udarac za organizatore turnira, ali jednom od tenisera Alkarazov izostanak donio je i sreću. Izostanak prvog reketa svijeta iskoristio je Francuz Đovani Mpeči Perikar, prva rezerva, koji će sada popuniti njegovo mjesto u glavnom žrijebu.