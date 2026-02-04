Toni Nadal javno kritikovao Karlosa Alkaraza: "Nije mi se dopalo to što je rekao"

Toni Nadal je pred kamerama kritikovao Karlosa Alkaraza zbog toga što nije više pričao o treneru Huanu Karlosu Fereru

Karlos Alkaraz osvojio je sedmi grend slem pehar u karijeri, prvi na Australijan openu. Piše istoriju mladi španski teniser, ali postoji jedan detalj za koji mu zamjeraju. Javno ga je kritikovao Toni Nadal kome je zasmetalo što nije poslije titule više pričao o doskorašnjem treneru Huanu Karlosu Fereru i što mu se bar nije javno zahvalio.

"Nije mi se dopalo. Ne može da se zaboravi posao koji je Ferero uradio. Lijepo je što je Alkaraz pohvalio trenera Samu Lopeza, ali mora da se sjeti i Ferera i svega što su uradili za ovih sedam godina. Meni se ne bi dopalo da je Rafa recimo pričao ovakve stvari o Karlosu Moji kada mu je postao trener", rekao je Toni za "Radio Estadio".

Alkaraz je pred početak nove sezone odlučio da prekine saradnju sa Huanom Karlosom Fererom koji je poslije toga odlučio da promijeni sport i prešao je na golf. Sarađivaće sa španskim golferom Anhelu Ajori i istakao je da vjeruje da može da mu pomogne na planu mentalne snage.

Šta je Alkaraz rekao o Fereru?

Na konferenciji za medije po završetku finala Australijan opena i pobjede protiv Novaka Đokovića mediji su odmah pitali Karlosa da li mu je dodatna motivacija bila da pokaže da može i bez trenera Ferera.

"Ne, ne gledam to tako. Znam koliko sam naporno radio da osvojim turnir. Fokusiran sam na sebe i svoju igru. Ako time što sam uzeo titulu nekome pokazujem da griješi, onda neka tako bude. Što se motiva tiče, mrzim da gubim i to mi je glavni motiv. Želim da osvojim titule na Mastersima na kojima do sada nisam slavio i da sa Španijom osvojim Dejvis kup, želim uspjeh sa reprezentacijom", poručio je Alkaraz.

