Karlos Alkaraz odbio poređenje sa velikom trojkom: "NIsam ni blizu"

Mladi Španac Karlos Alkaraz stoji čvrsto na tlu poslije velike pobjede na Australijan openu.

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je najmlađi teniser u istoriji koji je osvojio karijerni slem. Na putu do ovog podviga savladao je 16 godina starijeg rivala Novaka Đokovića u finalu Australijan Opena. Iako je svjestan šta je postigao, prvi teniser svijeta stoji čvrsto na zemlji i ne želi da žuri sa poređenjem sa članovima "velike trojke".

U intervjuu za "Marku" je istakao da još uvijek nije ni blizu trojici velikana - Đokoviću, Federeru i Nadalu. Na pitanje da li vidi sebe kako igra tenis sa 39 godina poput srpskog asa, imao je jasan odgovor. "Ne razmišljam o tome. Nadam se da ću moći to da dostignem".

Alkaraza su upitali da li je već član kluba velikana poslije najnovijih dostignuća. "Ne, ne, nisam ni blizu. Moći ću da kažem da sam na istom nivou kao oni samo ako budem imao karijeru od 20 ili 22 godine i osvajao najveće titule sezonu za sezonom. Za to radim", jasan je Španac.

Još jednom je odao veliko priznanje svojim idolima. "Rušim neke veoma lijepe rekorde, ali ono što su ova trojica postigla je praktično nemoguće. Morate da radite da biste im se što više približili ili ih čak i stigli. Ali da bih rekao da sam na istom nivou, pred nama je mnogo godina."

Nema vremena za predah

Nakon osvajanja prve titule na Australijan openu još uvijek nije stigao da sabere utiske. "To je stvar sa tenisom, turniri su nedjelju za nedjeljom i veoma je teško razmišljati o tome šta ste postigli", rekao je Alkaraz.

"Dvije nedjelje u Melburnu bile su veoma intenzivne, pune emocija i mentalno zahtjevne, i pokušaću da se što bolje oporavim za nastavak sezone. Za sada želim da stanem, odem kući, odmorim se i vidim kako će moje tijelo i um reagovati u narednim danim", zaključio je Alkaraz.

