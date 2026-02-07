MONDO vas vodi na Borac: Poklanjamo ulaznice za proljećnu premijeru u Boriku!

MONDO vas vodi na duel Borca i Konjuha.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Borca m:tel večeras od 18 časova dočekuju Konjuh na premijeri proljećnog dijela sezone.

Ovaj duel biće poseban jer će publika u Boriku poslije 14 godina imati priliku da na parketu ponovo vidi Vladimira Vranješa koji se nedavno vratio u matični klub.

Iz RK Borac najavili su brojne sadržaje sa posjetioce, u zoni za najmlađe pomnovo će biti oslikavanje lica, uz bojice i bojanke za mališae, a na ovoj utakmici vidjećemo još jedan poseban detalj. Akademski slikar, Milana Stijak, uživo će u dvorani Borik slikati prizor sa utakmice, a slika će na poluvremenu biti poklonjena srećnom dobitniku.

Sve ovo razlog je da dođete i podržite crveno-plave, a to možete učiniti i potpuno besplatno!

MONDO Vam poklanja 5x2 ulaznice za okršaj Borca m:tel i Konjuha, a prvih pet čitalaca koji nam se jave na broj 051/230-381 nagradićemo sa po dvije ulaznice.