Bugarin u Beogradu postavio rekord sezone!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Bugarski atletičar Božidar Sarabojukov postavio je rekord sezone u Beogradu u skoku udalj.

Bugarski atletičar u Beogradu postavio rekord sezone u skoku udalj Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Božidar Sarabojukov (21) je postavio novi rekord sezone! Bugarski atletičar je u disciplini skok udalj na mitingu u Beogradu izveo nevjerovatan skok od 8.45 metara. Nebeski skok nevjerovatnog Bugarina za veliko slavlje i nevjerovatan uspjeh.

Čim je skočio znao je šta je uradio. Pogledao je ka sudiji, vidio da nije prestupio i odmah je podigao ruke u vazduh. Znao je da je napravio pravo čudo. Počeo je da trči po atletskoj stazi i onda je pogledao na semafor na kom je pisalo da je postavio novi rekord sezone.

Božidar je tada izveo salto u stilu nekadašnjeg fudbalera Obafemija Martinsa i napravio pravi šou za sve. Publika je ustala na noge. Aplaudirali su mu svi, niko nije mogao da vjeruje šta je uradio bugarski predstavnik.

Očekivano, Božidar je odnio pobjedu na mitingu u toj disciplini. Drugi je bio Militijadis Tentoglu sa 8.27 metara. 

Tagovi

Atletika Belgrade Indoor Meeting

