Trener Partizana vrijeđao odbojkašice: "Znači kakve ste pi***tine brate, nevjerovatno"

Odbojkašice Crvene zvezde pobijedile su Partizan u vrlo napetom meču srpskog prvenstva 3:2, međutim ono što će se pamtiti sa ovog susreta je ružno ponašanje trenera crno-bijelih Nenada Živanovića.

Pri tajm-autu krajem prvog seta, inače drugom koji je Živanović pozvao u tom setu, vidjeli smo kako je na neprimjeren način vikao na svoje igračice koristeći lascivan rječnik: "Znači kakve ste pi*****ne, brate, nevjerovatno. Boli vas k***c da igrate, ma da pustite ruku...", ponavljao je Živanović dok se obraćao mladim odbojkašicama.

I po izrazima lica djevojaka u ŽOK Partizan vidi se koliko im nije prijao takav način komunikacije, dok se i Živanović iznenadio kad se okrenuo poslije tajm-auta i video da je sve zabilježeno u TV prenosu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Trener OK Partizan vređa igračice na tajm-autu

Ruku na srce, nije toliko neuobičajeno u sportu da vidimo ovakav način komunikacije, koji je sve više nepoželjan, ali nije baš ni normalno da trener viče na djevojke od kojih su neke i maloljetne. Primjera radi, najstarija odbojkašica Partizana rođena je 1997. godine (Jelena Kokolj), dok je najmlađa među njima 2010. godište (Emilija Bozar).

Nenad Živanović je proslavljeni odbojkaški trener i crno-bijele odbojkašice predvodi od 2023. godine, a ovakav rječnik nije bio od pomoći pošto je Crvena zvezda na kraju slavila u pet setova.

U ovom trenutku obje ekipe su pri sredini tabele, Zvezda je na skoru 8-8, a Partizan na 7-9.

