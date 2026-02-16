logo
Marko Šljivić izborio drugu trku slaloma na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Skijaš iz Bosne i Hercegovine Marko Šljivić završio je prvu trku slaloma na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Marko Šljivić izborio drugu trku slaloma na Zimskim olimpjskim igrama Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Na kraju je Šljivić kroz cilj prošao kao 26. sa vremenom 1:03.05 i sa 6.91 sekundi zaostatka za vodećim Atla Li Mekgratom.

Drugi je nakon prve vožnje Švajcarac Loik Meilard, dok je treći Austrijanac Fabio Gštrajn.

Prvu vožnju obilježili su teški uslovi i veliki broj odustajanja, posebno na zahtjevnom početku staze. Šljivić je uspio završiti utrku i tako doći do plasmana među 30 najboljih, iako je za vodećim zaostao gotovo sedam sekundi.

Druga vožnja na rasporedu je od 13 sati i 30 minuta.

Inače, ovo je drugi nastup Šljivića na ZOI, nakon što je prije dva dana u veleslalomu osvojio 39. mjesto. Najbolji je skijaš BiH i član skijaškog kluba Jahorina iz Pala.

(MONDO)

Tagovi

Zimske olimpijske igre Marko Šljivić

