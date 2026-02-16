Osvojili najviše medalja, a neće dobiti ništa! Evo koliko države daju za olimpijsko zlato!

Neke od zemalja daju pravo bogatstvo osvajačima zlatnih medalja, dok druge ne daju ništa.

Najuspješnija zemlja na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini je Norveška sa 12 osvojenih zlatnih medalja do sada, a sportisti iz ove zemlje osvojili su još po sedam srebrnih i sedam bronzanih olimpijskih odličja.

Čak četiri zlatne medalje osvojio je Johanes Hesloft Klebo koji je tako stigao do ukupno devet zlatnih medalja, računajući tri zlata u Pjongčangu 2018 i još dva u Pekingu 2022. godine i tako postao najuspješniji sportista u istoriji Zimskih olimpijskih igara.

Iako je Klebo, zajedno sa svojim kolegama iz reprezentacije briljirao u Milanu i Kortini, neće dobiti posebnu nagradu jer Norveška ne daje premije za osvojeno zlato. Isti slučaj je i sa Švedskom i Velikom Britanijom, ali pojedine zemlje daju i po nekoliko stotina hiljada dolara za najsjanije odličje, podaci su koje je objavio "USA Today".

Najveći „motiv“ za osvajanje olimpijskog zlata u Milanu i Kortini imaju olimpijci iz Singapura jer nagrada iznosi čak 788.907 dolara, a odmah iza njih je Hong Kong čija premija za zlato iznosti 767.747 dolara.

Daleko iza njih su evropske zemlje, ali i one se mogu pohvaliti značajnijim premijama. Domaćin Zimskih olimpijskih igara Italija daje 213.418 dolara osvajačima zlatne medalje, Poljska 211.268 dolara, Slovenija 162.672 dolara, Estonija 118.692 dolara, Česška 117.816, a zlatnim olimpijcima iz Španije pripašće po 111.818 dolara.

Ispod granice od 100.000 dolara su Francuska čija premija za najsjjanije odličje iznosi 94.990 dolara, Slovačka sa 71.257 dolara, a iza njih je Brazil koji isplaćuje bonus od 67.183 dolara.

Nešto manje dobijaju osvajači zlata iz Švajcarske, 64.854 dolara, Belgijancima bi pripalo po 59.385 dolara za zlato, a Finsko nešto manje – 59.385 dolara.

Učesnici ZOI iz SAD za sada su osvojili pet zlatnih medalja, a svima njima pripašće po 37.500 dolara. Oni koji osvoje srebro, a zasad je osam takvih., dobiti po 22.500 dolara, dok nagrada za bronzu, kada je u pitanju SAD, iznosi 15.000 dolara.

Iza Amerikanaca po iznosu nagrade za zlato slijede Njemačka – 35.674 dolara, a isti bonus dobiće i zlatni olimpijci iz Holandije. Austrijanci koji osvoje zlato dobiće po 23.747 dolara, Kanađani 18.369 dolara, Dancima ide bonus od 15.933. dolara, a Australijancima po 14.111 dolara.

Na začelju onih koji će biti nagrađeni za osvajanje zlatne olimpijske medalje u Milanu i Kortini je Novi Zeland koji svojim sportistima za osvojeno zlato isplaćuje 3.018 dolara.