Ruskinja se rasplakala poslije meča: Kamere sve snimile, nije mogla da se kontroliše

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mira Andrejeva nije mogla da kontroliše emocije poslije poraza od Amande Anisimove i počela je da plače na terenu.

Mira Andrejeva plakala poslije poraza Izvor: Printscreen/X/wtay

Mira Andrejeva (18) nije mogla da zadrži emocije poslije poraza. Počela je da plače na terenu posloke meča sa Amandom Anisimovom (Amerika) - 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Samo je briznula u plač kada je sjela na klupu na turniru u Dubaiju.

Ruska teniserka imala je meč u svojim rukama, dobila je prvi set i u drugom prva napravila brejk za 2:0. Od tog momenta je izgubila pet gemova u nizu, pa je uspjela da se vrati i da izjednači (5:5), ali ne i da dobije set.

U trećem je opet prva napravila brejk, pa je pretrpila dva i gubila sa 5:3, da bi onda dobila tri gema u nizu, napravila brejk i servirala za pobedu. Ali, izgubila je svoj servis i u taj-brejku nije mogla da se vrati. Amanda je brzo povela sa 5:1 i završila meč.

