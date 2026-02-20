logo
"Tužna sam zbog nje, nije lako to vidjeti": Amerikanka brani Ruskinju poslije zabrinjavajućih ispada

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Amanda Anisimova brani mladu Miru Andrejevu i ubijeđena je da će Ruskinja uskoro da osvoji novu titulu sa načinom na koji igra.

Amanda Anisimova tješi Miru Andrejevu Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia/Pritnscreen/X/Livieparis2024

Mira Andrejeva imala je nekontrolisani izliv emocija na meču u Dubaiju. Izgubila je od Amande Anisimove iako je imala meč u svojim rukama - 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Teško je sve to podnosila, pa je u jednom momentu prvo počela sebe da udara po nogama od bijesa, da bi se poslije toga rasplakala na stolici.

Oba ta detalja privukla su veliku pažnju, a američka teniserka je stala u odbranu mlađe Ruskinje. Tvrdi da je sve to normalno.

"Bilo je veoma emotivno, jer smo se obje tako osjećale tokom meča. Vjerovatno jer je cijeli meč bio rolerkoster i pun uspona i padova. Kako god da je izgledao tok meča, obje smo se borile i dale sve. Nije lako vidjeti nekoga ko da sve od sebe i tako reaguje. Tužna sam zbog nje", počela je Amanda.

Mira ima samo 18 godina i jedinu titulu do sada osvojila je baš u Dubaiju prošle godine. Ove godine je takmičenje završila u četvrtfinalu tako da će izgubiti bodove i pasti sa sedme pozicije na WTA listi.

"Pomislila sam da ako nastavi da igra ovako da će titula brzo doći. Imaće sjajnu sezonu. Radi sjajne stvari i nije lako kada si branilac titule. Mislim da je uradila sjajan posao. Igraćemo još mnogo mečeva sigurno", završila je Anisimova. 

