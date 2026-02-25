Konjuh ima novog trenera!

Tim iz Živinica predstavio je novog stratega - Amara Čavčića.

Izvor: Promo/RK Konjuh

RK Konjuh ekspresno je imenovao novog trenera nakon rastanka sa Slavenom Radićem.

Ekipom će, saopšteno je iz kluba, u narednom periodu komandovati Amar Čavčić, dugogodišnji trener omladinskih selekcija RK Vogošća i nekadašnji strateg Hercegovine iz Nevesinja i Gračanice.

"U ovoj fazi važno je djelovati smireno, sistematično i transparentno. Fokus je na realnoj analizi stanja, stabilizaciji svlačionice kroz jasnu komunikaciju i postepenom podizanju takmičarske forme kroz disciplinovan rad", istakao je Čavčić povodom preuzimanja komande nad ekipom.

Čavčić u klub dolazi nakon eliminacije iz Evropskog kupa, gdje su "narandžasti" u istorijskoj sezoni na ino-sceni stigli do osmine finala. Međutim, nepremostiva prepreka bio je rumunski Buzau 2012, koji je na domaćem terenu nadoknadio minus od dva gola iz Živinica (26:24) i trijumfovao razlikom od čak 14 golova (37:23).

Konjuh se, kad je riječ o Premijer ligi BiH, trenutno nalazi na šestom mjestu na tabeli, a večeras će sa početkom u 19.30 časova gostovati Krivaji, u zaostalom meču 16. kola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)