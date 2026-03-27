Zašto su se svi osim jednog u Partizanu ofarbali u plavo? "Momci su se malo iskompleksirali"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Hit izjava trenera Partizana Bojana Janića od koga je potekla inicijativa da se stručni štab ofarba u plavo, a za njim su to uradili i igrači.

Zašto su se navijači Partizana ofarbali u plavo Izvor: YouTube/OSSRB Odbojkaški savez Srbije/MN PRess

Odbojkaši Partizana i njihov stručni štab ofarbali su se u plavo pred "vječiti" derbi u kome su deklasirali Crvenu zvezdu 3:0. Tako su njihove frizure privukle veću pažnju od rezultata, a ono što je zanimljivo da je sve posljedica opklade koju je stručni štab trenera Bojana Janića imao sa igračima.

O čemu se radi? Pred meč sa Vojvodinom Janić je rekao igračima Partizana da ako pobijede - cijeli stručni štab se farba u plavo, a ako izgube, onda će to morati da učine igrači. Na kraju su se igrači solidarisali sa stručnim štabom.

"Desilo se da zbog sezone koja ide tako kako ide i da bismo dodatno motivisali ekipu - opkladio sam se sa igračima pred Vojvodinu da oni smisle šta hoće. Ako pobijedimo, stručni štab se farba, ako izgubimo - oni se farbaju. Moja dugogodišnja želja je to bila, tako da ovo nisam radio 25 godina. Došlo mi je da imam izgovor za farbanje", rekao je Janić za podkast "Ono kao odbojka", a znamo da je i u igračkim danima bio poznat po "ludim frizurama".

"Momci su vidjeli kako smo mi lijepi i kako nam stoji, iskompleksirali su se malo, tako da su se svi oni ofarbali. Skoro svi. Jedan je već plav, a jedan nije htio, njemu je to dopušteno. Dugo je u Partizanu i može mu se", nasmijao se Janić jer iskusni Dušan Petrović nije htio da "poplavi".

"Kad vidim da nešto ne ide, probam, nekad uspije - nekad ne. Malo su se opustili i urodilo je plodom. Možda sljedeći put bude pirsing ili tetovaža ili nešto slično", dodao je Bojan Janić.

Možda će vas zanimati

