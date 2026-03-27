Novak Đoković se povukao: Srbin preskače i Monte Karlo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odustao je od Mastersa u Monte Karlu.

Novak Đoković povukao se sa Mastersa u Monte Karlu Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Monte Karlu. Organizatori turnira su potvrdili da se srpski as povukao sa turnira i očekuje se da njegov naredni turnir bude u Rimu gdje će se pripremati za Rolan Garos.

Ovo je donekle i očekivano, pošto se Novak povukao iz Majamija zbog problema sa povredom, a pošto je raspored u ovom dijelu sezone zgusnut, nije imalo razloga da rizikuje.

Osim Đokovića, još dvojica Top 10 igrača odustali su od Monte Karla, a to su Tejlor Fric i Ben Šelton.

Šta se dešava sa Đokovićem?

Srpski as se poslije sjajnog starta sezone u finala na Australijan openu vratio na američku turneju, ali se nije proslavio. U Indijan Velsu je poražen u osmini finala od Džeka Drejpera, a potom je napustio SAD. Odlučio je da preskoči Majami zbog povreda i da ponovo uzme dužu pauzu.

Srpski as je trenutno u Beogradu gdje uživa sa porodicom i prijateljima, a očigledno je odavno donio odluku o odustajanju od Monte Karla koji je na programu od 4. do 12. aprila.

