Novak Đoković se povukao: Srbin preskače i Monte Karlo

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Monte Karlu. Organizatori turnira su potvrdili da se srpski as povukao sa turnira i očekuje se da njegov naredni turnir bude u Rimu gdje će se pripremati za Rolan Garos.
Ovo je donekle i očekivano, pošto se Novak povukao iz Majamija zbog problema sa povredom, a pošto je raspored u ovom dijelu sezone zgusnut, nije imalo razloga da rizikuje.
Osim Đokovića, još dvojica Top 10 igrača odustali su od Monte Karla, a to su Tejlor Fric i Ben Šelton.
Novak Djokovic withdraws from Monte-Carlo.— José Morgado (@josemorgado) March 27, 2026
Šta se dešava sa Đokovićem?
Srpski as se poslije sjajnog starta sezone u finala na Australijan openu vratio na američku turneju, ali se nije proslavio. U Indijan Velsu je poražen u osmini finala od Džeka Drejpera, a potom je napustio SAD. Odlučio je da preskoči Majami zbog povreda i da ponovo uzme dužu pauzu.
Srpski as je trenutno u Beogradu gdje uživa sa porodicom i prijateljima, a očigledno je odavno donio odluku o odustajanju od Monte Karla koji je na programu od 4. do 12. aprila.