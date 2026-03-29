Najtrofejniji srpski trener pravi drim tim na Ohridu: Stižu kapiten Partizana i bivši golgeter PSŽ-a

Bojan Jakovljević
Na Ohridu se pravi veliki tim za Evropu koji bi mogao da uzdrma makedonski rukomet. Time rukovodi Boris Rojević, a najnovije pojačanje je Dominik Mate.

RK Ohrid pravi drim tim u rukometu Izvor: MN PRESS

Na "Biljaninim izvorima" se pravi drim tim u namjeri da se poremeti duopol Vardara i Pelistera u makedonskom rukometu. Nakon što je Kiril Lazarov sa Alkaloidom donio novu snagu u makedonski rukomet, sada je i Ohrid počeo ozbiljno da ulaže.

Tim koji sa klupe vodi Boris Rojević već ima neka jako velika imena, a sada je ozvaničen dolazak reprezentativnog desnog beka Mađarske Dominika Matea. Nekadašnji rukometaš Pari Sen Žermena će nakon sezone u Elverumu preći u Makedoniju, prenosi "Balkan Handball".

Ko je Dominik Mate?

Ima 27 godina i nakon početaka u Mađarskoj igrao je četiri sezone u Ligi šampiona, dvije u Elverumu, dvije u PSŽ-u. Ove sezone je u Ligi Evrope dao 29 golova za Norvežane, a na internacionalnoj sceni ima 240 golova. Imao je i dogovoren odlazak u Kjelce kod Talanta Dušebajeva, ali je zbog povrede taj transfer otpao.

Ko je već na Ohridu?

Najtrofejniji srpski trener kada je domaća liga u pitanju Boris Rojević vodi ekipu sa "Biljaninih izvora". Bivši selektor Srbije i čovjek koji je bio prva figura decenijske dominacije Vojvodine srpskim rukometom sada je trener tima koji je digao ambicije.

Navodno naredne sezone osim Matea tu treba da stignu i reprezentativni golman Hrvatske Dino Slavić, kao i kapiten Partizana Nikola Zečević. Od srpskih igrača Darko Đukić je na desnom krilu, a kao lijevi bek igra Stefan Petrić. Nedavno je stigao i Vuko Borozan nakon epizode u Vardaru.

Možda će vas zanimati

