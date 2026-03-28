Nježić nakon Borčevih +8 u Trebinju: Loše smo ušli u utakmicu, ali smo u drugom poluvremenu stegli odbranu!

Miloš Nježić sumirao je duel sa Trebinjcima (24:32).

Izvor: RK Borac m:tel

Rukometaši Borca m:tel lako su, na kraju, izašli na kraj sa ekipom Leotara.

Crveno-plavi su u srpskom derbiju 20. kola Premijer lige BiH trijumfovali u dvorani "Miloš Mrdić" razlikom od osam golova (24:32), prelomivši susret u ranoj fazi drugog poluvremena.

Za vrlo kratko vrijeme, tim Mirka Mikića je nakon plus dva, koliko je imao na kraju prvog dijela (11:13), rivalima serijom 4:0 odmakao šest koraka (11:17) i praktično "ubio" svaku nadu Trebinjaca da u ovom duelu mogu da naprave senzaciju.

"Prije svega, čestitao bih svojoj ekipi na pobjedi, ali i timu Leotara na stvarno dobroj igri. Mislim da smo loše ušli u utakmicu, bez koncentracije, što je rezultiralo time da smo imali dosta promašenih zicera u prvom poluvremenu. Dopustili smo ekipi Leotara da bude u borbi za bodove. U drugom poluvremenu smo malo stegli odbranu i mislim da je to na kraju i presudilo. Idemo dalje, važna dva boda, već se spremamo za sljedeću utakmicu", rekao je poslije meča u Hercegovini prvotimac Borca m:tel Miloš Nježić, koji je sa pet pogodaka bio drugi najbolji strijelac tima.

Prednjačio je Nikša Trivunović sa šest, dok su po četiri uknjižili Arsenije Bubić, Vlado Draganić i Amar Herić.

U narednom kolu, Borac m:tel će biti domaćin timu Krivaje.







