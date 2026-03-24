Borac m:tel saopštio najbolje moguće vijesti: Mladi rukometaš se probudio iz kome

Dragan Šutvić
Andrija Pećanac će liječenje nastaviti u Zavodu "Dr Miroslav Zotović".

RK Borac pokrivalica Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometni klub Borac m:tel saopštio je ovog utorka lijepe vijesti.

Andrija Pećanac, član mladog sastava kluba iz Platonove ulice, vodio je prethodnih dana najvažniju bitku. Nalazio se i u indukovanoj komi, ali su iz banjalučkog tabora saopštili da se Pećanac nakon velike borbe na odjeljenju intezivne njege UKC RS probudio iz kome i da nastavlja oporavak u Zavodu "Dr Miroslav Zotović.

Možda će vas zanimati

"Rukometni klub Borac m:tel se ovim putem iskreno zahvaljuje osoblju obje institucije na brizi i predanom radu na njegovom oporavku.

Andriju je ispred kluba danas posjetio predsjednik kluba Darko Savić i tom prilikom mu uručio potpisani retro dres.

Andrija, čekamo te u Boriku uskoro", navedeno je iz kluba.

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

