Kiša zaustavila Srbiju kad je bilo najvažnije: "To je tenis, spremni smo za svaki scenario"

Reprezentacija je bila nadomak važne pobede Teodore Kostović, ali ju je kiša zaustavila nadomak pobede u Portugalu.
Bili Džin King kup reprezentacija Srbije trebalo je da počne prvi duel u okviru Evro-afričke grupe 1 u Portugalu tačno u podne po našem vremenu, ali je kiša imala drugačije planove. Odložen je prvo start u Grupi A protiv Slovačke, a zatim mečevi nisu završeni ni u jednoj grupi. Tačnije, prekinuti su prvi dueli, a Teodora Kostović zaustavljena je zbog vremenskih prilika pri prednosti - 6:4, 3:0!
Meč se nastavlja danas, kada će Srbija, ukoliko pobijedi, da igra i drugi meč sa pobjednicama duela Hrvatska - Litvanija.
"Kiša nas je poremetila i to bas u trenutku kada je Teodora potpuno kontrolisala meč. Ali to je tenis i kako je nama tako je i drugim reprezentacijama. Mislim da smo potpuno spremni za svaki scenario", izjavio je selektor Dušan Vemić.
Srpski stručni štab na čelu sa selektorom Dušanom Vemićem odlučio je da singlove zaigraju Lola Radivojević i Teodora Kostović, dok će dubl-tandem da čine Aleksandra Krunić i Natalija Senić.
SRBIJA - SLOVAČKA: Teodora Kostović - Mia Pohankova 6:4, 3:0, Lola Radivojević - Rebeka Sramkova, Alkesandra Krunić i Natalija Senić - Viktorija Hrunčakova i Tereza Mihalikova.
