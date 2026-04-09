Srpkinje razbile Hrvatice: Teodora i Lola deklasirale favorite, ovako se igra za reprezentaciju

Srpske teniserke su ubjedljivo pobijedile Hrvatice u Bili Džin King kupu i pokazale kako se igra za svoju reprezentaciju.

Reprezentacija Srbije ostvarila je dvije pobjede u jednom danu, razbila je Hrvatsku u Bili Džin King kupu. Nevjerovatan podvig Teodore Kostović (18) i Lole Radivojević (21) protiv favorizovanih Hrvatica koje imaju igračice i u Top 100 na WTA listi. Tako se igra za nacionalni tim.

Srbija je prvo pobijedila Slovačku (2:1), pa Hrvatsku (2:0) i tako je kao lider grupe A obezbijedila plasman u polufinale plej-ofa i imaće priliku da kroz doigravanje uđu u Svjetsku grupu naredne sezone što je svakako veliki korak poslije opstanka u Evro-afričkoj zoni.

Obje teniserke su igrale po dva meča u singlu u istom dahu. Teodora je vodila protiv Pohankove sa 6:4, 3:0 kada je meč prekinula kiša. Nije se previše zadržala na terenu sutradan pošto je završila meč (6:4, 6:1). Potom je Lola Radivojević bila ubjedljiva protiv Rebeke Sramkove (6:2, 6:2), a onda su Aleksandra Krunić i Natalija Senić izgubile u dublu, ali to nije uticalo na rezultat.

Onda je uslijedio okršaj sa Hrvaticama. Teodora je ubjedljivo dobila 77. igračicu svijeta Petru Marčenko (6:1, 6:4), pa je Lola deklasirala Antoniju Ružić, trenutno 57. teniserku svijeta - 6:4, 6:4. Dubl se nije igrao.

Šta su Teodora i Lola poručile iz Portugala?

Dvije mlade i supertalentovane srpske teniserke nisu krile zadovoljstvo poslije pobjeda pod kormilom selektora Dušana Vemića.

"Od Pohankove sam izgubila na Rolan Garosu i to mi je bio dodatni motiv. U dobroj sam formi. Što se meča sa Petrom tiče, bilo je to jako teško za mene psihološki. Prošle godine smo u Litvaniji zbog mene izgubili i rekla sam sebi da se to više nikada ne dogodi. Bila sam baš motivisana da dobijem meč i zadovoljna sam kako sam igrala. Igram najbolji tenis, idemo dalje, samo jako, za Srbiju", poručila je Teodora.

Puna samopouzdanja je bila i Lola, kako i ne bi poslije velike pobjede.

"Bio je jako težak meč protiv Antonije, jaka je protivnica i dugo se znamo. Znala sam šta treba da radim. Sporije sam ušla u meč, ali sam pronašla ritam, trudila sam se da vodim igru i da budem agresivna. Selektor mi je davao super savjete sa klupe. Baš sam srećna, zadovoljna i volim da igram za svoju zemlju. Idemo dalje", poručila je Lola Radivojević.