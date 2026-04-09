Podvig Srbije protiv Hrvatske: Dan za pamćenje reprezentacije, Teodora i Lola gaze

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije u Bili Džin King kupu "vezala" pobjede protiv Slovačke i Hrvatske i nadomak je plasmana među najbolje četiri selekcije

Srbija slavila protiv Hrvatske u Bili Džin King kupu Izvor: MN PRESS

Bili Džin King kup reprezentaciju Srbije odigrala je udarnički dan u Portugaliji, u okviru Evro-afričke grupe 1. Prvo je slavila u nastavljenom meč A grupe sa Slovačkom - 2:1, a zatim slavila i protiv Hrvatske - 2:0. Srbiju, kao lidera grupe A, čeka posljednji, najslabiji rival iz grupe, Litvanija, za ovjeru plasmana među četiri najbolje selekcije. A kakav su podvig napravile srpske teniserke najbolje govori podatak da su Teodora Kostović i Lola Radivojević slavile protiv više od 80 mjesta bolje rangiranih Hrvatica, koje su i u Top 100 na WTA listi!

Podsjetimo, prekinut je prvi singl protiv Slovačke u kome je Teodora Kostović vodila protiv Pohankove sa 6:4, 3:0 prije prekida zbog kiše. Nastavak je donio furioznu igru mlade srpske teniserke i meč je završen ekspresno - 6:4, 6:1. Identičnim rezultatom deklasirala je i Hrvaticu iz Top 100 na svijetu, Petru Marčenko - 6:1, 6:4.

"Srećna sam što sam donijela prvi poen Srbiji, pogotovo što je za mene velika čast da igram za reprezentaciju. Po rezultatu djeluju da je to bilo lako, ali meč je bio težak pogotovo zbog prekida pa i promjene terena. Od nje sam izgubila na Rolan Garosu pa je i to bio dodatni motiv. U dobroj sam formi i nadam se dobrim igrama u nastavku. Što se meča sa Marčenkovom tiče, bio je jako težak psihološki meč za mene. Prošle godine smo izgubili u Litvaniji zbog mene i rekla sam sebi da se to više nikad ne dogodi. Imala sam baš motivaciju da dobijem ovaj meč. Zadovoljna sam kako sam igrala i trenutno sam u prajmu i igram najbolji tenis. nastavljamo dalje, samo jako, Srbija!", poručila je Teodora poslije dva odigrana meča.

Odmah je iza nje na teren izašla Lola Radivojević i rutinski slavila protiv bolje rangirane Slovakinje Sramkove - 6:2, 6:2. A u drugom meču je deklasirala najbolju Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:4, 6:4.

"Odlično sam ušla u meč. Imali smo plan igre koji sam ispoštovala. Protivnica je dobra igračica, bila je i u Top 100, pa sam dala sebi izazov da igram za Srbiju i da se borim. Jako je lijepo pobijediti za svoju zemlju. I Teodora je igrala odlično. Protiv Antonije je bio težak meč, sa jakom protivnicom. Znamo se već dugo. Znala sam šta treba da radim. Ušla sam malo sporije u meč, ali sam pronašla ritam i pokušavala da vodim igru, da budem agresivna. Selektor mi je davao super savjete sa klupe. Baš sam srećna, zadovoljna i volim da igram za svoju zemlju. Idemo dalje", poručila je Lola Radivojević.

Dubl u kome su protiv Slovačke na teren izašle Aleksandra Krunić i Natalija Senić iskoristio je priliku za uigravanje protiv Hrunčakove i Mihalikove i pretrpio je poraz - 6:4, 6:4. Protiv Hrvatske rivalke srpskom dublu u kome Mia Ristić mijenja Aleksandru Krunić su Lucija Ćirić Bagarić i Tara Vurt.

  • SRBIJA - SLOVAČKA 2:1: Teodora Kostović - Mia Pohankova 6:4, 6:1, Lola Radivojević - Rebeka Sramkova, Alkesandra Krunić i Natalija Senić - Viktorija Hrunčakova i Tereza Mihalikova 4:6, 4:6.
  • SRBIJA - HRVATSKA 2:0: Teodora Kostović - Petra Marčenko 6:4, 6:1, Lola Radivojević - Antonia Ružić 6:4, 6:4, Mia Ristić i Natalija Senić - Lucija Ćirić Bagarić i Tara Vurt.

