Ove godine se odstupa od tradicije: Trka "Beograd - Banjaluka" završava u Doboju!

Biciklistička trka "Beograd - Banjaluka" održaće se ove godine jubilarni, 20. put, međutim neće biti završena u gradu na Vrbasu, kao što je do sada bila praksa.

Ovog utorka je, naime, održan sastanak organizatora trke sa predstavnicima Grada Doboj te je dogovoreno da upravo grad na Bosni bude završna stanica ove smotre.

"Proteklih godina naš grad bio je jedan od ciljeva etapa, a po prvi put će se trka završiti upravo u Doboju. Za Grad Doboj svakako je velika privilegija da bude domaćin jednog ovakvog sportskog događaja", saopšteno je iz Grada Doboj, uz napomenu da će ove godine na trci učestvovati 175 biciklista iz 35 zemalja.

