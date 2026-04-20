Partizan pravi drim-tim srpskog rukometa: Stigao i tandem Metaloplastike

Autor Nebojša Šatara
Nastavlja se serija pojačanja rukometnog kluba Partizan, koji ima veoma velike ambicije.

rk partizan doveo dva igraca metaloplastike Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Partizan nastavlja formiranje igračkog kadra koji će naredne sezone predvoditi aktuelni selektor Srbije Raul Gonzales! Nakon nekoliko produžetaka saradnje sa igračima iz aktuelnog sastava, zatim potpisa povratnika u srpski rukomet i na kraju angažovanja inostranih pojačanja, Partizan je ozvaničio potpis ugovora sa dvojicom dosadašnjih igrača šabačke Metaloplastike!

Novi rukometaši Partizana su desni bek Brana Mirković i desno krilo Milija Papović, a oni su u subotu popodne na Banjici protiv Partizana pokazali da raspolažu ogromnim kvalitetima. Obojica su ostavila veoma dobar utisak u jednom od najvažnijih mečeva srpskog rukometa, a nakon utakmice samo je potvrđeno ono o čemu se pričalo već nedjeljama - da će naredne sezone nositi crno-bijeli dres.

Dvojica nekadašnjih juniorskih reprezentativaca Srbije mogli bi u veoma bliskoj budućnosti da stignu i do seniorskog tima.

Papović je tokom tekuće sezone drugi strelac ARKUS lige, iza Njegoša Đukića iz Vranja, sa 131 golom na 20 utakmica. Mirković je dao 63 pogotka u srpskom šampionatu. Nema sumnje da će obojica imati važne uloge u timu Partizana.

Kakve promjene je napravio RK Partizan?

Proljeće je veoma toplo u crno-bijelom taboru, a navijači imaju čemu da se nadaju za narednu sezonu. Partizan je već promovisao iskusnog Iliju Abutovića (Eurofarm Pelister), sjajnog Miloša Kosa (Erlangen), zatim strance Tobijasa Vagnera (Limož), Migela Sančeza Migaljona (Benfika), Joava Lumbrosa (Dinamo Bukurešt) i bjeloruskog bombardera Vladislava Kuleša (Melsungen) koji bi mogao da bude najveće pojačanje kluba. Uskoro bi crno-bijeli mogli da ozvaniče i dolazak iskusnog golmana Janika Grina (Pari Sen Žermen), povremenog čuvara mreže reprezentacije Danske.

Iz Partizana odlaze Veljko Popović (Balatonfiredi), Nikola Zečević (Ohrid), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Rumuni Liviju Kaba i Gabrijel Ilije (obojica Konstanca), a nove klubove traže i golman Nikola Zorić, lijevo krilo Marko Nikolić, desno krilo Strahinja Stanković i pivotmen Vladimir Jevtić.

