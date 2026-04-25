Dušan Rajović pobjednik trke "Beograd - Banjaluka", koja je završena u Doboju

Nebojša Šatara
0

Srpski biciklista Dušan Rajović pobjednik je 20. trke "Beograd - Banjaluka" koja spaja Srbiju i Srpsku.

On je trijumfovao i na kraju četvrte, završne etape od Prijedora do Doboja, duge 160 kilometara ispred Radoslava Fračaka i Patrika Stoša.

"Prvo bih se zahvalio svojoj ekipi na pomoći svih ovih dana, ljudima u Republici Srpskoj, koji su nam dali ogromnu podršku. Sjajno je odbraniti trofej osvojen prošle godine. Trka je bila mnogo zahtjevna, posebno druga etapa od Obrenovca do Zvornika, gdje je grupa otišla daleko ispred, pa smo morali mnogo da se namučimo da ih stignemo i spojimo grupu", rekao je Rajović.

Iza Rajovića u generalnom plasmanu završili su još jedan Srbin, Veljko Stojnić iz Junajted Šipinga i Adam Bradač, član Faktor Rejsinga, koji je dobitnik bijele majice za najbržeg mladog vozača.

Crvena majica, namijenjena najbržem sprinteru, otišla je Kristofu Holceru, dok je najbolji brdski vozač i nosilac plave majice Igor Sek.

Najbolja ekipa na trci je Junajted Šiping iz Mađarske.

Direktor trke Vladimir Kuvalja nije krio zadovoljstvo nakon odlično određenog posla.

"Ne zovu ovaj događaj slučajno "narodna trka". Gdje god smo prošli, bilo je spektakularano. Poslužilo nas je i vrijeme. Zahvaljujem institucijama Srpske i Srbije na podršci, naravno policiji na bezbjednosti", naglasio je Kuvalja.

