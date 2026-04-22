Trka Beograd - Banjaluka, 20. put! "Republika Srpska i Srbija na najljepši način promovišu zajedništvo"

U Beogradu je ove srijede počela jubilarna, 20. trka "Beograd - Banjaluka".
Sa Savskog trga u Beogradu danas je startovala 20. Međunarodna biciklistička trka "Beograd–Banjaluka" u kojoj se za titulu najboljeg bori 140 takmičara iz 35 zemalja. Među 22 ekipe su i sedmočlane Srpska-tim i reprezentacija Srbije, a prije zvaničnog starta organizatori trke potpisali su srpsku trobojku te su intonirane himne Republike Srpske i Srbije.
Direktor Međunarodne biciklističke trke Beograd - Banjaluka Vladimir Kuvalja izjavio je Srni da ova manifestacija osim sportskog ima i značaj dodatnog povezivanja i afirmacije Srpske i Srbije u svijetu.
"Veoma je važna. Sportski aspekt je jedno, a trka predstavlja i prijateljstvo, šalje poruku mira, poruku da Srpska i Srbija zajedno i na najljepši način promovišu naše zemlje i zajedništvo i tako će nastaviti", rekao je Kuvalja.
Sekretar za sport i omladinu grada Beograda Nikola Panić poželio je sreću svim učesnicima trke, rekavši da Beograd godinama finansijski i logistički podržava ovu manifestaciju.
"Očekujemo da će i u budućnosti ova trka afirmisati biciklistički sport i sport uopšte, kao i da će spajati glavne gradove Srbije i Srpske", poručio je Panić.
Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koje godinama podržava ovu manifestaciju, rekao je da trka predstavlja vrhunski sportski događaj, ali promoviše i sve ono što su vrijednosti Srbije i Srpske.
Dodao je i da je ovo i promocija turističkih potencijala, te ukazao da se time što takmičari prelaze granicu Srbije i Srpske bez zaustavljanja šalje jasna poruka svima koji ne shvataju koliko je važan slobodan protok robe, ljudi, da nema barijera.
Biciklisti danas voze etapu od Beograda do Požarevca dugu 83 kilometra, a u nastavku dana od 17.30 časova predviđena je i kružna trka u Velikom Gradištu.
Druga etapa voziće se u četvrtak, 23. aprila, od Obrenovca do Zvornika, uz prolazni cilj u Šapcu i prelazak preko Pavlovića mosta.
Treća, brdska etapa je u petak, 24. aprila, a vozi se na trasi Bratunac – Milići – Vlasenica - Šekovići. Završna etapa je u subotu, 25. aprila, od Prijedora, preko Banjaluke, do Doboja, gdje će pobjednik biti svečano proglašen.
Organizatori trke su Biciklistički savez Republike Srpske i Centar za razvoj i unapređenje sportske saradnje Srbije i Srpske.
Titulu šampiona trke Beograd - Banjaluka brani srpski biciklista Dušan Rajović.
(mondo.ba/SRNA)