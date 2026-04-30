Izviđač ide u Mađarsku po finale EHF Evropskog kupa: "Skauti" vjeruju u iznenađenje!

Nebojša Šatara
Trener Izviđača Ivan Džolić optimista je pred revanš polufinala EHF Evropskog kupa protiv Tatabanje u Mađarskoj (petak, 17.00)

Trener RK Izviđač Ivan Džolić Izvor: Promo/RK Izviđač

"Skauti" su prvu polufinalnu utakmicu u Ljubuškom riješili u svoju korist sa dva razlike (33:31), pa s dosta optimizma idu u Mađarsku na revanš.

To je istakao Ivan Džodić, trener ljubuških rukometaša, koji je naglasio da rezultat iz prvog meča u Ljubuškom ekipi daje nadu da mogu iznenaditi favorizovane Mađare.

"Očekujemo, naravno, plasman u veliko finale. Rezultat iz prve utakmice daje nam za pravo nadati se, ali znamo da će biti jako teško, pogotovo što će Tatabanja pred svojim navijačima biti jako motivisana", rekao je Džidić, a prenijela agencija "Fena".

Strateg šampiona Bosne i Hercegovine takođe je izrazio nadu da će njegovi igrači "biti pravi, agresivni, pokazati što bolju igru" i da će se u tom slučaju možda ukazati šansa za plasman u finale, "pogotovo ako se isprave neke od tehničkih grešaka iz prvog susreta".

"Upoznali smo snagu protivnika, vidjeli smo da se može s njima igrati i svi vjerujemo u veliko iznenađenje, pozitivan rezultat koji će nas odvesti u finale", naglasio je on.

Podsjetimo, prethodne sezone ljubuški tim je takođe igrao u polufinalu EHF Evropskog kupa, ali je eliminisan od grčkog AEK-a iz Atine.

