"Ovo je bilo neočekivano": Slobodan Soro se oglasio poslije ostavke selektora, najavio dalje korake

Nakon iznenadne ostavke selektora Uroša Stevanovića, Slobodan Soro komentariše situaciju i planira dalje korake u Vaterpolo savezu Srbije.

Odluka Uroša Stevanovića da podnese ostavku kao selektor vaterpolo reprezentacije Srbije mnoge je iznenadila ovog jutra, a kako se moglo pročitati u njegovom saopštenju - najveći razlog je razmimoilaženje u stavovima sa novim predsjednikom Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Slobodanom Sorom.

Mogli smo već od Sora da čujemo da selektor Srbije neće moći da istovremeno obavlja i ulogu trenera u nekom klubu (znamo da Stevanović dugo vodi Radnički iz Kragujevca), dok je takođe Stevanoviću zasmetalo potcjenjivanje prethodnih rezultata. Kako je rekao, Stevanović podnosi neopozivu ostavku i kako bi zaštitio svoje igrače i spriječio dalje spekulacije, a povodom svega toga sada se oglasio i Slobodan Soro.

"Ovo je sigurno bilo neočekivano s obzirom na sve rezultate koji su napravljeni u posljednjem periodu. Ovim putem bih se zahvalio Urošu i na olimpijskom zlatu i na evropskom zlatu, što su veliki rezultati za naš vaterpolo. On je napisao da je u pitanju neopoziva ostavka, tako da je ja kao takvu ne bih dovodio u pitanje", rekao je Slobodan Soro za "Blic" danas.

"Poštujem njegovu želju da ne komentariše dalje, isto tako bih ja prihvatio taj stav. Nemam tu šta da dodam, šta da komentarišem. Jednostavno, kao što sam već spomenuo, moje misli su unaprijed i šta treba da uradim da u novonastaloj situaciji promenim stvari".

Ko će biti novi selektor?

"Moram da razmišljam o tome šta je moj sljedeći korak, a to je definitivno da nađemo novog selektora u nekom što kraćem roku, jer ono što je potrebno da se napravi jeste program, plan i rad, i sve ono što očekuje novog selektora", rekao je Soro i dodao uz to:

"Kažem, nije bilo očekivano, ali ono o čemu razmišljam trenutno jedino je šta je moja obaveza i kako treba da riješim ovu novonastalu situaciju".

"Imamo nekih kvalitetnih trenera u našem vaterpolu, to je sigurno. Da li mi je neka osoba prva pala na pamet - ne. Moram da razmislim. Na kraju, nisam ja jedini u ovom sportu od koga sve zavisi. Meni je žao što trenutno nemamo, recimo, stručni savjet koji bi trebao tu da bude od velike koristi, ali uzeću u obzir više kandidata i vidjećemo ko bi bio taj najbolji da nastavi kvalitetan rad, kao što je potrebno i neophodno", istakao je Soro.

