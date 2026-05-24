logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbin dao gol za pobjedu u evropskom finalu!

Srbin dao gol za pobjedu u evropskom finalu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Darko Đukić je na kraju sjajnim pogotkom na nekoliko sekundi do kraja meča donio pobjedu u prvom meču finala EHF kupa.

Darko Đukić dao gol za pobjedu Ohrida protiv Tatabanje u finalu Izvor: Arena sport 5

Boris Rojević, Darko Đukić i Ohrid su došli nadomak evropskog trofeja! Trofejni srpski trener i bivši selektor "orlova" je došao do finala EHF kupa sa Ohridom, a sada je u prvom meču finalnog dvomeča savladao Tatabanju 29:28 (13:8).

Djelovalo je da će Ohrid rutinski do pobjede pošto ne samo da je vodio 13:8 na poluvremenu, već je na polovini drugog poluvremena bilo 25:19.

Ipak vratila se Tatabanja na 25:24 na osam minuta do kraja serijom 5:0, dok je na pet minuta do kraja izjednačila na 26:26. Povela je na dva minuta do kraja meča, a kada je Kristijan Pilipović upisao 12. odbranu na 40 sekundi do kraja Ohrid je imao napad za pobjedu. Darko Đukić je dao gol na tri sekunde do kraja - pogledajte i kako, između čak trojice igrača koji su ga čuvali:

Pogledajte

00:14
Darko Đukić gol za pobedu
Izvor: Arena Sport 5
Izvor: Arena Sport 5

Na kraju je tražila Tatabanja na vrijeme tajm-aut i željeli su da probaju da izjednače uz dobru akciju, ali je ipak sjajan pogodak nevjerovatnog desnog krila reprezentacije Srbije donio trijumf i gol prednosti pred revanš u Ohridu za sedam dana. 

Ohrid je takmičenje počeo u drugom kolu sa dvije velike pobjede nad Bakijem iz Azerbejdžana ukupnom razlikom 82:32. U trećem kolu je bilo takođe ubjedljivih 79:37 protiv Sloge iz Doboja, a onda je u osmini finala savladana Dukla iz Praga 30:21 i 30:24.

U četvrfinalu je Ohrid konačno dobio protivnika po mjeri, ekipu Olimpijakosa, koju je uspio da pobijedi oba puta (31:26, 25:24). Na kraju je u polufinalu palo Celje sa golom razlike ukupno (55:54). Sada se čeka drugi meč finala u hali "Biljanini izvori" na Ohridu 31. maja u 17.00 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

EHF Evropski kup RK Ohrid Darko Đukić Rukomet Tatabanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC