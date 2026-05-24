Srbin dao gol za pobjedu u evropskom finalu!

Darko Đukić je na kraju sjajnim pogotkom na nekoliko sekundi do kraja meča donio pobjedu u prvom meču finala EHF kupa.

Izvor: Arena sport 5

Boris Rojević, Darko Đukić i Ohrid su došli nadomak evropskog trofeja! Trofejni srpski trener i bivši selektor "orlova" je došao do finala EHF kupa sa Ohridom, a sada je u prvom meču finalnog dvomeča savladao Tatabanju 29:28 (13:8).

Djelovalo je da će Ohrid rutinski do pobjede pošto ne samo da je vodio 13:8 na poluvremenu, već je na polovini drugog poluvremena bilo 25:19.

Ipak vratila se Tatabanja na 25:24 na osam minuta do kraja serijom 5:0, dok je na pet minuta do kraja izjednačila na 26:26. Povela je na dva minuta do kraja meča, a kada je Kristijan Pilipović upisao 12. odbranu na 40 sekundi do kraja Ohrid je imao napad za pobjedu. Darko Đukić je dao gol na tri sekunde do kraja - pogledajte i kako, između čak trojice igrača koji su ga čuvali:

Na kraju je tražila Tatabanja na vrijeme tajm-aut i željeli su da probaju da izjednače uz dobru akciju, ali je ipak sjajan pogodak nevjerovatnog desnog krila reprezentacije Srbije donio trijumf i gol prednosti pred revanš u Ohridu za sedam dana.

Ohrid je takmičenje počeo u drugom kolu sa dvije velike pobjede nad Bakijem iz Azerbejdžana ukupnom razlikom 82:32. U trećem kolu je bilo takođe ubjedljivih 79:37 protiv Sloge iz Doboja, a onda je u osmini finala savladana Dukla iz Praga 30:21 i 30:24.

U četvrfinalu je Ohrid konačno dobio protivnika po mjeri, ekipu Olimpijakosa, koju je uspio da pobijedi oba puta (31:26, 25:24). Na kraju je u polufinalu palo Celje sa golom razlike ukupno (55:54). Sada se čeka drugi meč finala u hali "Biljanini izvori" na Ohridu 31. maja u 17.00 časova.

