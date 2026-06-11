Nakon sedam godina u Partizanu, Dušan Petrović se pridružio Crvenoj zvezdi što će izazvati sigurno brojne reakcije.

Izvor: MN PRESS

Srpski odbojkaš Dušan Petrović (26) odlučio je da pređe iz Partizana u Crvenu zvezdu, prenosi "Meridian Sport". U pitanju je dugogodišnji član Partizana, za crno-bijele igrao je od 2019. do 2026. godine, a iako su transferi između "vječitih" sve češća stvar, ne dešava se često da neko ko je toliko godina nosio jedan dres - zamijeni ga drugim.

Srednji bloker je za sedam godina u dresu Partizana osvojio ukupno četiri trofeja - jednu šampionsku krunu, dva kupa i jedan Superkup, a svakako je najznačajnija "tripla kruna" u sezoni 2022/23.

Prije dolaska u Partizan igrao je još za Borac iz Paraćina, dok je ove godine bio na spisku selektora odbojkaške reprezentacije Srbije Georgea Krecua. Ipak, odlučio je poslije svega se oproba u redovima "vječitog" rivala, što će svakako izazvati veliku pažnju u srpskom sportu.

Inače, Dušan Petrović je jedini odbojkaš Partizana koji prošle sezone nije pristao da se ofarba u plavo, kada je stručni štab "izgubio opkladu" sa igračima, pa su se oni solidarisali sa njima.

Vidi opis Napustio Partizan nakon sedam godina i prešao u Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

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(MONDO)