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Au, kakva bizarna scena u tenisu: Galeb prekinuo meč, pa ga zbog banane napao drugi galeb

Au, kakva bizarna scena u tenisu: Galeb prekinuo meč, pa ga zbog banane napao drugi galeb

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Galeb je uletio na teren, ukrao bananu, pa ga je napao drugi galeb i to je prouzrokovalo prekid meča

Galeb prekinuo teniski meč Izvor: Printscreen/X/AnnaK_4ever

Svašta smo viđali na sportskim terenima širom svijeta, ali je situacija iz tenisa zaista nesvakidašnja. Meč je prekinut dva puta. Oba puta zbog galebova i dešavanja koja je teško objasniti na turniru u Dablinu. Sve to dogodilo se na meču između Bernarda Tomića (Australija) i Konora Genona (Irska).

Galeb je sletio na teren u taj-brejku prvog seta, prišao je Tomićevoj klupi i ukrao bananu koja se tu nalazila. Odmah je odletio sa "plijenom", ali to nije dugo trajalo. Odletio je na drugu stranu terena i tamo ga je napao drugi galeb, pa je ispustio bananu.

Nekoliko minuta je sve to trajalo, uspjeli su nekako da ih otjeraju, pa je meč nastavljen. Na kraju se dogodilo i veliko iznenađenje. Konor, koji je 1089. na svijetu, je izbacio Tomića koji je nekada bio 17. igrač svijeta - 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).

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Tagovi

Tenis galeb

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