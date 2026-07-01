Rekordan broj učesnika na jubilarnom rukometnom kampu "Jahorina 2026"

Na olimpijskoj planini Jahorini u toku je jubilarni, 10. kamp za mlade rukometaše kojeg organizuje Rukometni klub Bijeljina.

Izvor: Rukometni kamp Jahorina/promo

Ove godine učestvuje rekordan broj učesnika - 130 polaznika uzrasta od devet do 16 godina. uz redovnu podršku Rukometnog saveza Republike Srpske i predsjednika Marinka Umičevića.

"Ova manifestacija iz godine u godinu okuplja najperspektivnije mlade rukometaše iz regiona i šire. Tokom sedam intenzivnih dana polaznici će učestvovati u raznovrsnim treninzima, edukativnim radionicama i sportskim takmičenjima, pod stručnim nadzorom iskusnih trenera i bivših profesionalnih rukometaša. Cilj kampa je da, kroz stručno vođene treninge, razvijanje takmičarskog duha i bogat društveni program, doprinese sportskom i ličnom razvoju mladih rukometašica i rukometaša, jačanju timskog duha, kao i unapređenju rukometne kulture na Balkanu. Deseto, jubilarno izdanje kampa ima posebno značenje za sve nas. Zadovoljni smo što smo tokom godina izgradili jednu od najznačajnijih rukometnih manifestacija u regionu, koja motiviše i inspiriše nove generacije sportista", predsjednik RK Bijeljina Bogdan Rankić.

Izvor: Rukometni kamp Jahorina/promo

Tokom trajanja kampa učesnici će raditi na unapređenju tehničko-taktičkih elemenata igre, fizičke spreme i psihološke stabilnosti, uz mogućnost individualnog rada i direktnih konsultacija sa trenerima.

Organizatori očekuju da kamp, osim unapređenja rukometnih vještina, doprinese i stvaranju trajnih prijateljstava, pozitivnih sportskih navika i nezaboravnih uspomena, koje će učesnici nositi sa sobom i dugo nakon završetka kampa koji traje do 5. jula.

(MONDO)