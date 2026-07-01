logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordan broj učesnika na jubilarnom rukometnom kampu "Jahorina 2026"

Rekordan broj učesnika na jubilarnom rukometnom kampu "Jahorina 2026"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na olimpijskoj planini Jahorini u toku je jubilarni, 10. kamp za mlade rukometaše kojeg organizuje Rukometni klub Bijeljina.

Rekordan broj učesnika na jubilarnom 10. rukometnom kampu "Jahorina 2026" Izvor: Rukometni kamp Jahorina/promo

Ove godine učestvuje rekordan broj učesnika - 130 polaznika uzrasta od devet do 16 godina. uz redovnu podršku Rukometnog saveza Republike Srpske i predsjednika Marinka Umičevića.

"Ova manifestacija iz godine u godinu okuplja najperspektivnije mlade rukometaše iz regiona i šire. Tokom sedam intenzivnih dana polaznici će učestvovati u raznovrsnim treninzima, edukativnim radionicama i sportskim takmičenjima, pod stručnim nadzorom iskusnih trenera i bivših profesionalnih rukometaša. Cilj kampa je da, kroz stručno vođene treninge, razvijanje takmičarskog duha i bogat društveni program, doprinese sportskom i ličnom razvoju mladih rukometašica i rukometaša, jačanju timskog duha, kao i unapređenju rukometne kulture na Balkanu. Deseto, jubilarno izdanje kampa ima posebno značenje za sve nas. Zadovoljni smo što smo tokom godina izgradili jednu od najznačajnijih rukometnih manifestacija u regionu, koja motiviše i inspiriše nove generacije sportista", predsjednik RK Bijeljina Bogdan Rankić.

Izvor: Rukometni kamp Jahorina/promo

Tokom trajanja kampa učesnici će raditi na unapređenju tehničko-taktičkih elemenata igre, fizičke spreme i psihološke stabilnosti, uz mogućnost individualnog rada i direktnih konsultacija sa trenerima.

Organizatori očekuju da kamp, osim unapređenja rukometnih vještina, doprinese i stvaranju trajnih prijateljstava, pozitivnih sportskih navika i nezaboravnih uspomena, koje će učesnici nositi sa sobom i dugo nakon završetka kampa koji traje do 5. jula.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet kamp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC