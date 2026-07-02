Novak Đoković saznao kad igra treći meč na Vimbldonu

Novak Đoković saznao je i kada izlazi na teren protiv Artura Rinderkneša u trećem kolu Vimbldona.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković saznao je kada izlazi na teren u trećem kolu Vimbldona. Protiv Artura Rinderkneša će igrati prvi meč na Centralnom terenu. Molio ih ne srpski as danima da ga stave da igra na terenu sa otvorenim krovom, da ne čeka da padne mrak i to mu je konačno uslišeno. Njihov meč počeće u 14.30 časova po srpskom vremenu.

Najbolji teniser svih vremena se u prvom kolu namučio protiv Kineza Jibing Vua (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), pa je u drugoj rundi održao čas tenisa Stefanosu Cicipasu (6:3, 6:4, 6:2). Ukoliko opravda ulogu favorita u osmini finala čeka boljeg iz meča Žoao Fonseka (Brazil) - Roman Safjulin (Rusija).

Podsjećanja radi mladi Brazilac ga je savladao nedavno na Rolan Garosu posle prave drame, ali da ne "trčimo pred rudu". Na redu je treće kolo.

Siner na terenu broj 1

Kada je u pitanju cijeli raspored na Vimbldonu za sutra, zanimljivo je i da Janik Siner ne igra na Centralnom terenu, već na terenu broj 1. Meč protiv Džensona Broksbija (Amerika) je drugi po rasporedu poslije meča Naomi Osake (Japan) i Darije Kasatkine (Australija).

Što se glavnog terena tiče poslije Novaka će na teren Arina Sabalenka (Bjelorusija) i Jelena Ostapenko, pa onda Feliks Ože-Alijasim (Kanada) i Majkl Dženg (Amerika).

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(MONDO)