Rusija i Bjelorusija igraju na Svjetskom prvenstvu: Gotovo je sa sankcijama

Rusija i Bjelorusija igraće na Svjetskom prvenstvu u Maroku već ovog oktobra.

Izvor: Ane Frosaker / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Rusija i Bjelorusija se kao što je ranije najavljeno vraćaju na Svjetsko prvenstvo. Nacionalni timovi ove dvije države će igrati na Svjetskom prvenstvu za rukometašice do 16 godina. Takmičenje se održava od 15. do 24. oktobra u Maroku.

IHF je nedavno najavio ovako nešto i to će biti početak povratka ruskih i beloruskih sportista na najveću scenu pošto su od početka rata u Ukrajini početkom 2022. godine sportisti iz Rusije i Bjelorusije pod sankcijama MOK, FIFA, UEFA, EHF, FIBA, IHF...

Posljednji put su u rukometu nacionalni timovi Rusije i Bjelorusije učestvovali 2022. godine na Evropskom prvenstvu, a sada će mlade rukometašice iz ove dvije države igrati protiv Maroka, Gvineje, Egipta, Njemačke, Mađarske, Kine, Uzbekistana, Meksika, SAD, Paragvaja, Argentine, Kazahstana, Švajcarske i Tunisa.

Saopštenje IHF

"Prateći odluke Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) od 7. maja i 7. juna 2026. godine Vijeće IHF je odlučilo da usaglasi svoju poziciju sa najnovijim preporukama MOK tako što će istog momenta poništiti sve sankcije koje su 4. marta 2022. godine stavljene na takmičenje ruskih i bjeloruskih timova, sudija, zvaničnika, predavača i eksperata u događajima IHF i u aktivnostima naše organizacije.

U skladu sa preporukom MOK-a IHF će u saradnji sa Internacionalnom testing agencijom (ITA) impementirati neophodne mjere da se postave neophodni anti doping standardni vezani za povratak ruskih sportista u međunarodna rukometna takmičenja, kao i da se bude uskladio sa svjetskim anti doping pravilima. Neće biti nikakvih dodatnih zahtjeva i provjera.

U prethodnim mjesecima Vijeće IHF je preuzelo korake ka reintegraciji. 24. marta 2026. ruski i bjeloruski juniorski timovi su dobili dozvolu da organizuju prijateljske mečeve i turnire i da učestvuju u njima, uz potpisane deklaracije da isti neće imati nikakve veze sa vojskom ili državnim obavještajnim strukturama. 6. maja 2026. godine Vijeće je odobrilo mogućnost dodjeljivanja potencijalne specijalne pozivnice za U16 Svjetsko prvenstvo 2026. u ženskoj konkurenciji za reprezentaciju Rusije ili Bjelorusije.

IHF prepoznaje da će za punu reintegraciju biti potreban duži period za ruske i bjeloruske timove i sudije. Bez obzira na to IHF dočekuje sa dobrodošlicom ekipa u internacionalna rukometna takmičenja i nada se da će se u potpunosti vratiti u takmičarski ritam i kalendar.

IHF naglašava dugotrajnu posvećenost Rukometnom savezu Ukrajine i nastavlja da bude solidaran sa Ukrajinom. Oštro osuđujemo rat koji se vodi u Ukrajini i njegove užasne posledice. IHF gaji iskrenu nadu da će se ovaj rat vrlo brzo završiti što će donijeti mir, ponovno uspostavljanje normalnih sportskih odnosa i nastavak mirne međunarodne saradnje. U isto vrijeme IHF ostaje posvećen čuvanju vrijednosti sporta i dijaloga unutar rukometne porodice."

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